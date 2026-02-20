От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации

Раушан Бостанова
корреспондент отдела общества

В Институте законодательства и правовой информации состоялась ­экспертная встреча с доктором ­юридических наук, депутатом Мажилиса Парламента, членом Комиссии по конституционной реформе ­Маратом Башимовым. Темой обсуждения стали новые механизмы защиты прав человека, заложенные в проекте обновленной Конституции.

фото Министерства Юстиции

В диалоге приняли участие руководство института, научные сотрудники, а также специалис­ты в области конституционного права. Участники проанализировали ключевые положения до­кумента, уделив особое внимание трансформации политико-правовых институтов и усилению правозащитной составляющей Основного закона.

Как отметил Марат Башимов, проект ориентирован на гуманизацию правовой системы и закрепляет принцип прямого действия конституционных норм.

– Проект новой Конституции – это прежде всего до­кумент прямого действия, ориентированный на защиту интересов гражданина. Мы видим качест­венную эволюцию: от декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации, – подчеркнул депутат.

По словам парламентария, многие положения, ранее сформулированные достаточно обоб­щенно, получили более четкое и однозначное изложение. Это, по мнению экспертов, способствует укреплению стабильнос­ти государственной системы и формированию сбалансированного механизма взаимодействия между ветвями власти, а также расширяет участие общества в принятии решений.

Отдельное внимание было уделено защите прав и свобод человека.

– Выделенные нормы соответствуют международному пакту в области прав человека и требованиям ООН. Они затрагивают личные права, в частности, защиту персональных данных. Из социально-экономических прав это право на труд, изменение отношения к человеку труда, его социальным гарантиям и защите социальных благ. Также четко закреплено право на отдых. Ранее оно прямо не декларировалось. Сейчас записано однозначно: каждый человек должен отдыхать, – отметил Марат Башимов.

Депутат подчеркнул, что при подготовке документа были использованы нормы конвенций Организации Объединенных Наций, Совета Европы и прак­тика европейского права.

– Мы не выходили за рамки международного права и не изобретали ничего нового. Мы следовали признанным стандартам. За каждой статьей, предоставляющей свободы, четко обозначены пределы их ограничения – так, как это принято в международных договорах, – сообщил он.

По словам Марата Башимова, работа Конституционной комиссии стала логическим продолжением реформ 2022 года и вывела правозащитную архитектуру страны на новый уровень. В проекте усилены внесудебные механизмы защиты прав человека, предусмот­рено укреп­ление института адвокатуры, конституционное закрепление «правил Миранды», уточнение социальных гарантий и расширение прав граждан в избирательном процессе.

В ходе встречи также обсуж­дались вопросы совершенствования административной юстиции, обеспечения верховенства права и взаимодействия граж­данского общества с государственными органами.

Отдельный блок положений посвящен вопросам национальной безопасности. В частности, закрепляется запрет на иностранное финансирование политических партий. По словам депутата, эта норма направлена на защиту суверенитета и исключение внешнего влияния на политические процессы.

По итогам встречи было подчеркнуто, что предлагаемые реформы соответствуют совре­менным вызовам и международным стандартам в сфере прав человека.

#конституция #Конституционная реформа

