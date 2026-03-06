От детсадов до колледжей: почти полмиллиона женщин трудятся в сфере образования РК
61
81,9% педагогов в Казахстане – женщины. Именно они формируют основу учительского корпуса страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения
По последним данным, в сфере образования Казахстана трудятся 492 938 женщин.
101 789 - в дошкольном образовании,
342 352 - в организациях среднего образования,
2 382 - в коррекционных организациях образования,
13 239 - в организациях дополнительного образования,
29 117 - в организациях технического и профессионального образования,
4 059 - в специальных организациях образования.