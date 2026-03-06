От детсадов до колледжей: почти полмиллиона женщин трудятся в сфере образования РК

Образование
61
Дана Аменова
специальный корреспондент

81,9% педагогов в Казахстане – женщины. Именно они формируют основу учительского корпуса страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По последним данным, в сфере образования Казахстана трудятся 492 938 женщин.

101 789 - в дошкольном образовании,

342 352 - в организациях среднего образования,

2 382 - в коррекционных организациях образования,

13 239 - в организациях дополнительного образования,

29 117 - в организациях технического и профессионального образования,

4 059 - в специальных организациях образования.

#Образование #колледжи #женщины #педагоги #детсады

