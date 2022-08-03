От эпохи неолита до раннего средневековья

В одну из своих поездок краеведам Семея удалось сделать новое маленькое открытие. Минуя село Кокентау, они поехали не по привычной дороге, а углубились дальше, решив подъехать к зимовке Красная юрта с другой стороны, чтобы осмотреть окрестности. И, как оказалось, совсем не зря. Проезжая по трассе, краеведы заметили вдали, уже у подножия гор, несколько странных возвышенностей. В бинокль удалось рассмотреть какие-то интересные постройки без стен и крыш.

– Подъехав поближе, мы увидели целый погребальный комплекс из мазаров, несмотря на время сохранивших былое величие. Их было четыре. А вокруг мазаров раскинулся старинный некрополь, где сохранились могилы бронзового периода и раннего средневековья, – рассказывает участница экспедиции, краевед Екатерина Гуляева.

К сожалению, ни один из памятников не остался в полной сохранности. Время сделало свое дело: сырцовая кладка не выдержала испытаний суровыми зимами и проливными летними дождями за столько веков.

Практически каждый мазар сохранил до наших дней лишь половину от своей саманной «юрты». Именно в такой форме они были построены во второй половине XVIII века. Кто знает, может быть, под могильными плитами, установленными точно в центре сырцового шатра, покоятся останки славных казахских батыров, защищавших родные кочевья от нашествия джунгар?

Эти мазары, построенные из сырцового кирпича и залитые жидкой глиной, – характерная шатрово-купольная постройка, живо напоминающая юрту. Она датируется приблизительно второй половиной XVIII века. Однако эта форма пришла на восток Казахстана из других мест – Южного и Центрального Казахстана, где такие мазары стали возводить, начиная с XIV–XV веков, когда в Великую степь пришел ислам.

Однако главной целью поездки в этот раз стало изучение ранее найденных и поиск новых наскальных рисунков в этом районе.

Надо сказать, что поездка в Кокентауский горный массив – это далеко не первый визит краеведов «Прииртышья». Здесь они довольно частые гости. А все началось с того, что в 2012 году в Кокентауском горном массиве летнюю практику проходила группа студентов – биологов Семипалатинского педагогического института, и один из студентов, сын краеведа Валерия Колбина, сфотографировал на мобильный телефон обнаруженные молодыми людьми необычные рисунки, напоминающие детские «каляки-маляки». Но выглядели они настолько старыми, что не вызывало сомнений, что этот след нам в наследство оставили далекие земляки, жившие здесь многие века и даже тысячелетия назад.

Позже эти фотографии были переданы краеведам. Отмахиваться от такой ценной информации никто не стал. Наоборот, при первой же возможности организовали экспедицию, в ходе которой обнаружили тот самый грот с писаницами. Именно так археологи называют древние наскальные рисунки, выполненные охрой. А вот петроглифами принято называть изображения, высеченные в камне подручными инструментами.

Так вот, писаниц этих было здесь немало. Более того, в последующие поездки находили все новые и новые гроты с рисунками. Конечно, все находки фиксировались на фото, а их координаты тщательно записывались и указывались на картах. Возраст наскальных рисунков в Кокентау датируют III–II тысячелетием до нашей эры, то есть им уже около пяти тысяч лет!

Как рассказал краевед Павел Жуков, первый грот, который и стал отправной точкой для дальнейших поисков, представляет собой узкое ущелье, где окрестные скалы исписаны охрой. Изучив рисунки, краеведы пришли к выводу, что, скорее всего, это было капище – место для культовых ритуалов.

– На эту мысль навел один из наскальных рисунков. Это изображение солнцеголового божества, представляющего собой фигуру человека, у которого вместо головы изображен круг с крестом – символом Солнца. Это ясно говорит о том, что люди, здесь проживавшие, поклонялись огню и Солнцу. Самое любопытное, что некоторые сюжеты, представленные в этой древней картинной галерее, практически никогда не встречались ранее на территории Семейского Прииртышья. А если говорить о памятниках вдоль Иртышской линии, то нечто похожее изображали древние жители в Ак Бауре неподалеку от Усть-Каменогорска, – пояснил Павел Жуков.

Недавно близ Павлодара обнаружили новый археологический комплекс, где также присутствовали писаницы со схожими мотивами. Техника изображения рисунков в Кокентау отличается некоторой «грубостью».

– Похоже, что художник рисовал свои образы, макая палец в охру и нанося на камень лаконичные линии. По крайней мере, краеведы в одну из предыдущих поездок в Кокентау провели собственный эксперимент, пытаясь рисовать подобные рисунки пальцем, и толщина линий полностью совпала. Среди любопытных образов – архары. Рядом с ними изображена трехглавая гора. Видимо, художник хотел показать, что именно в этом месте неплохая охота на горных козлов, – добавил краевед.

Кстати, неподалеку от древней галереи петроглифов действительно находится трехглавая горная вершина, носящая название Ушаир.­ Этот рисунок можно смело назвать первым планом или картой этой местности.

Рядом с этим рисунком изображен еще один любопытный сюжет – рисунок, отдаленно напоминающий конверт для писем. По мнению другого краеведа Александра Долгушева, так можно изобразить поле, на котором выращивали злаковые культуры. По всей видимости, поселенцы здесь занимались мотыжным земледелием. Представитель краеведческого общества Хаджи-Мурат Илиуф, специализирующийся на знаках и топонимах, сделал предположение, что подобные рисунки встречаются на бубнах сибирских шаманов.

Еще один сюжет – лосиха. О том, что это именно женская особь, говорит отсутствие на голове раскидистых рогов. Кроме того, есть много сцен охоты и животных, на которых люди охотились, чтобы добыть себе пропитание.

– Мы обнаружили в одном из гротов интересную деталь. Рисунки охрой были смыты дождями и снегами. Но позже кто-то подновил их изображения, вычертив контуры рисунков каменными орудиями труда, – отметил Павел Жуков.

Труды краеведов «Прииртышья» не пропали даром. Их открытиями заинтересовались археологи. И уже летом 2021-го в Кокентау работала археологическая экспедиция, которая изучала гроты с писаницами и начала раскопки большого поселения, обнаруженного неподалеку. Именно археологам удалось обнаружить другой тип наскальных рисунков – петроглифы, вырезанные в камне. Древние художники их очень хорошо спрятали от посторонних глаз, разместив на самой верхушке одной из скальных возвышенностей, характерных для Кокентауского горного массива. Рисунков было всего три – архар, лошадь и решетка.

– Вполне возможно, что это один из вариантов изображения поля. Но есть и другая версия об игре тогыз кумалак, где используется подобная доска, исчерченная клетками, – рассказал краевед.

Гроты с наскальными рисунками – это лишь часть целого архео­логического комплекса, обнаруженного краеведами в Кокентау. В небольшой долине, спрятанной от посторонних глаз скальными вершинами, укрылось большое поселение. Первоначальная датировка проживания здесь людей – от эпохи верхнего палеолита (30–40 тыс. лет назад) до раннего средневековья.

При первоначальном обследовании поселения были обнаружены остатки каменных жилищ с сохранившимися стенами высотой около метра. Возле некоторых из них находились отщепы и каменные орудия труда, а также большие камни, служившие столешницами для древних мастеров. Причем каменные орудия труда изготовлялись из кремня. Другая часть кремневых орудий была найдена у ручья, протекающего в долине.

– Также было множество керамики, рисунки которой принадлежат андроновской культуре. Сопоставляя все открывшиеся факты и анализируя находки, краеведы предполагают, что поселение в течение нескольких веков было крупным торгово-ремесленным центром. Эти выводы были подтверждены археологическими раскопками. Работая на поселении, размеры которого таковы, что его можно смело назвать протогородом, археологи обнаружили остатки древней мастерской, где умельцы прошлого изготавливали керамику и изделия из железа, – добавила Екатерина Гуляева.

Если на этом месте долгое время проживали люди, стоит предположить, что неподалеку расположен могильник. И он был найден. Судя по его размерам, тут упокоилось несколько поколений жителей протогородка. На более поздних могильниках были установлены каменные изваяния, характерные для тюркской эпохи раннего средневековья. Некоторые из них были повалены ветрами и буранами, другие все еще стояли на тех самых местах, где их тысячелетие назад установили родственники погребенных. Одно из каменных изваяний отлично сохранилось. На нем можно рассмотреть изображение человека.

Краевед Марат Сасанов неподалеку от поселения и гротов с писаницами обнаружил таинственное сооружение из мощных гранитных блоков высотой до 1,5 метра и весом не меньше 5–6 тонн. Оно окружено тройной оградой из крупных гранитных блоков высотой до метра. Причем камни расположены таким образом, что между ними может свободно передвигаться человек. Было установлено, что общая ориентация этого комплекса – «юг-север». Что это за сооружение – пока загадка. Возможно, это особое ритуальное место, святилище или храм. Другая версия – древний астрономический комплекс.

Семейский регион хранит в себе множество загадок и удивительных историй. Но чтобы до конца изучить все загадки гротов Кокентау, нужны археологические экспедиции и энтузиасты своего дела. И, главное, нужна государственная охрана этих памятников. Отрадно, что писаницы Кокентау, похоже, в скором времени войдут в число памятников историко-культурного наследия нашего региона, а это значит, их будет охранять государство. Будем надеяться, что под опеку государства попадут не только писаницы, но и весь огромный комплекс памятников, сохранившихся до наших дней.