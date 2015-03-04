От галереи до музея

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Таким образом, площадь Музея изобразительного искусства расширена до 2 500 кв. м. Строительные работы обошлись бюджету в более чем 200 млн. тенге.
– Сейчас в нашем фонде свыше 750 произведений, – говорит Айнабек Оспанов, директор Южно-Казахстанского музея изобразительного искусства. – Причем, когда открывалась галерея, из запасников областного историко-краеведчес­кого музея нам передали треть имеющихся полотен. Все остальные картины мы собрали сами, организуя пленэры, получили на временное хранение, собрали в обменный фонд и так далее. В фонде много редких работ, в том числе и неизвестных авторов, требующих изучения и систематизации. Теперь в штате есть научные сотрудники, которые и займутся исследовательской работой.
Между тем уже в нынешнем году строительство Музея изобразительного искусства продолжится: появится еще одно здание, где будет располагаться типовое хранилище для фондов, а также мастерские реставраторов.

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