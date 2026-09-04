От идеи до производства: в Satbayev University открыли инженерный центр полного цикла

В университете открылся центр Mechanical Prototyping & Pilot Production, где инженерные разработки можно довести от цифровой модели до промышленного образца, передает Kazpravda.kz

Фото: Satbayev University

Центр работает по принципу Idea to Product – «от идеи до продукта»: на одной площадке объединены проектирование, изготовление и испытания, что позволяет пройти весь путь от CAD/CAM-модели и конструкторской документации до прототипа, промышленного образца и малой серии.

Здесь студенты и молодые ученые под руководством наставников смогут работать на современном промышленном оборудовании и участвовать в реальных инженерных проектах, а ученые – доводить собственные разработки до готовых изделий.

«Хорошая инженерная идея должна иметь возможность быстро превратиться в работающий прототип, а затем – в реальный продукт. Для этого нужны оборудование, компетенции и среда, где студент или молодой ученый можетпробовать, ошибатьсяи снова пробовать. Новый центр создаёт именно такую среду, – отметил проректор Satbayev University Сапар Шалабаев.

Создание центра соответствует концепции развития инженерного образования Министерства науки и высшего образования РК, направленной на усиление практической подготовки студентов и интеграцию образования с реальным производством.

Производственная инфраструктура центра включает оборудование для лазерной резки металла, гибки, ковки, сварки и сборки. Здесь также можно проводить лабораторные и ресурсные испытания, климатические тесты, испытания на разрывные нагрузки и контроль качества.

Одним из первых направлений работы центра станет железнодорожное машиностроение. Совместно с LocoSystems KZ Satbayev University реализует проект по производству тормозных блоков для подвижного состава. Он направлен на импортозамещение критически важных компонентов и развитие отечественных компетенций в железнодорожном машиностроении.

«Мы постарались собрать в одном месте науку, образование, бизнес и промышленность, чтобы молодые ученые получили возможность, находясь у станка, реализовывать свои идеи», – сказал руководитель LocoSystems KZ, выпускник Satbayev University Максат Канатбаев.

В центре предусмотрены учебные зоны вместимостью до 100 человек. Студенты смогут участвовать в реальных инженерных задачах, работать с современным оборудованием и получать опыт, который формируется непосредственно в производственном процессе.

«Наши партнеры иногда говорят, что студенты отвертки вблизи не видели. Здесь они смогут получить практический опыт работы на современном промышленном оборудовании и своими руками начать выпускать машиностроительную продукцию», – отметил директор Института энергетики и машиностроения Satbayev University Касым Елемесов.

Для ученых центр станет производственной базой для создания прототипов и опытных образцов, проведения испытаний и подготовки разработок к внедрению. На его площадке также планируется выполнять инженерные заказы и выпускать малые серии продукции.

Таким образом, Mechanical Prototyping & Pilot Production объединяет в одной университетской среде три этапа – подготовку инженеров, создание новых разработок и их практическое внедрение. Центр станет площадкой, где студенческая идея может получить форму реального изделия, а научная разработка – пройти путь до промышленного применения.