QAIRU открыл первый учебный год: из первых уст — об обучении, суперкомпьютере и международных партнёрствах

На площадке Astana Hub прошла пресс-конференция Qazaq AI Research University (QAIRU) — первого в Центральной Азии университета, созданного по поручению Главы государства под задачи искусственного интеллекта, в день начала его первого учебного года, передает корреспондент Kazpravda.kz

Самое конкретное из разговора с руководством университета и представителями профильных министерств — для тех, кто не смог присутствовать.

Почему не переделали старый вуз, а построили новый

«Подобных вузов, где все процессы — от образования до администрирования — построены на ИИ, в мире единицы. Поэтому наша задача была не переформатировать существующий университет, а провести эксперимент с нуля: опыт Northeastern University показал, что перестроить мышление уже сложившегося профессорского состава — задача не на один год. При этом буквально на днях мы вели переговоры с ректором Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence в ОАЭ — он готов войти в нашу команду», — вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова.

400 и 100 — постоянная цифра, а не заглушка на первый год

Ректор QAIRU Сапар Токсанов подтвердил: набор 400 бакалавров и 100 магистрантов сохранят ежегодно, а не увеличат — заявок в этом году было в разы больше, конкурс был жёстким.

«Мы не хотим идти в количество, мы хотим идти в качество», — ректор QAIRU Сапар Токсанов.

Три года вместо четырёх — и один AI-проект на всё обучение

«Классические университеты учат четыре года, мы — три, но программа не сокращается, а становится плотнее: мир меняется быстро, и часть навыков может устареть уже к выпуску. Учебные программы интегрированы с Google и Samsung, а такую модель в Казахстане с 2019 года уже применяет Astana IT University; похожая практика есть и в Великобритании. Сами три года выстроены вокруг одного AI-проекта: на первом курсе — постановка проблемы и MVP, на втором — рабочий AI-сервис, на третьем — полноценный AI-продукт, который становится основой диплома», — первый проректор QAIRU Серик Омирбаев.

Что такое «AI-Enabled University» на практике

«Мы выращиваем не университет, а целую AI-экосистему из четырёх блоков: академический — с персональными траекториями и микроквалификациями, исследовательский — с партнёрами Lenovo, Huawei и Samsung, бизнес-блок и национальная AI-платформа. Университет с самого начала работает в экспериментальном режиме — приказ об этом подписан Министерством науки и высшего образования, в том числе по программе AI+X», — ректор QAIRU Сапар Токсанов.

Проректор по AI Азамат Жумахмет уточнил: у каждого студента — цифровой профиль, который фиксирует пройденные курсы и практику, а AI-ассистенты помогают не только студентам, но и преподавателям с исследователями. Для внешней экспертизы университет собрал международный Advisory Board из ректоров вузов-партнёров и представителей крупных IT-компаний; первое заседание — 1–2 октября в Астане.

Партнёры называют даты, а не намерения

«Будучи исследовательским университетом в сфере ИИ, мы не можем развиваться в одиночку — для нас важно строить отношения именно с теми, кто ведёт серьёзные исследования в ИИ. Уже в первый день, когда я выступала перед студентами, мне посыпались вопросы: все хотят двойные дипломы, семестр за рубежом или участие в международных исследованиях», — проректор по международному сотрудничеству QAIRU Мадина Тыныбаева.

Уже в октябре 2026 года в QAIRU приедут с лекциями учёные Shanghai Innovation Institute (создан правительством Китая в 2024 году); обсуждается совместная докторантура. С Tsinghua SIGS выстраивается пайплайн бакалавриат QAIRU → магистратура и докторантура Tsinghua, с Shanghai Jiao Tong University и Korea University — обмен на семестр-год, а с HY+ и University of Helsinki готовится сертификационная программа, которая даст собственным педагогам QAIRU степень магистра AI Education.

20 GPU и дата-центр на 250 мегаватт

«Развитие ИИ невозможно без вычислительной инфраструктуры. В прошлом году мы запустили суперкомпьютер Alem Cloud — 86-е место в мировом рейтинге Top-500, — и в его рамках уже выделили QAIRU 20 GPU, квоту будем наращивать по мере роста нагрузки. А два месяца назад подписали соглашение с NVIDIA и Presight о строительстве дата-центра мощностью 250 мегаватт», — вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Гиззат Байтурсынов.

Кадры и деньги

В университете 24 преподавателя — один на 12 студентов; часть — выпускники Назарбаев Университета и зарубежных вузов, часть проходит стажировку в Carnegie Mellon University, а оценивают их не только по умению преподавать, но и по объёму реально написанного кода. Год обучения — от 2 млн тенге на бакалавриате и около 3 млн на магистратуре; гранты пока есть только на бакалавриат — лицензию на магистратуру получили в июле, уже после распределения госзаказа. На будущий год обещают гранты и туда, а в октябре университет подаст документы на лицензирование докторантуры.

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