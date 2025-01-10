От Казахского ханства до современности Культура 10 января 2025 г. 4:30 0 Маргулан Бейсекенов, Астана В Национальной академической библиотеке РК открылась иллюстративная книжная выставка «Тарихтан тағылым». фото предоставлено Национальной академической библиотекой Масштабный историко-познавательный проект проводится ежегодно: стартует выставка в начале января и завершает свою работу в конце года. Экспозиция посвящена знаменательным и памятным событиям, юбилейным датам выдающихся исторических личностей, поэтов, писателей, ученых, а также государственных и общественных деятелей Казахстана. Она включает в себя архивные материалы, документы, фотографии и книги. В нынешнем году в Казахстане будет широко отмечаться ряд знаковых для страны дат, которые и легли в основу структуры выставки, состоящей из пяти разделов. В первом разделе – «Қазақ хандығына 560 жыл»⁄«560 лет Казахскому ханству» – представлено более 100 книг и материалов периодической печати, посвященных истории Казахского ханства. Страна отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Документы и книги, рассказывающие о событиях военных лет, составили основу второго раздела. Третий раздел выставки – «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл»⁄«30 лет Конституции Республики Казахстан» – знакомит с материалами о развитии конституционного строя страны. Наряду с Основным законом страны 30 лет со дня основания в новом году празднует Ассамблея народа Казахстана. Печатные издания и документы о деятельности ассамблеи, ее значении в укреплении мира, согласия и единства в стране, о роли этнокультурного разнообразия в формировании современной идентичности Казахстана составили четвертый раздел экспозиции. Сложно переоценить роль личности в истории. Заключительный раздел выставки – «Тұғыры биік тұлғалар»⁄«Выдающиеся личности» – представлен более 500 книгами, воспоминаниями, фотографиями, афоризмами и цитатами, посвященными юбилеям известных исторических личностей Казахстана. #выставка #Нацбиблиотека #Тарихтан тағылым