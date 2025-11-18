Для жителей региона это хорошая возможность получения новых профессий, стабильной занятости и карьерного роста. Анализ ситуации, проведенный во время встреч представителей местных акиматов с жителями поселков, выявил следую­щую проблему: несмотря на наличие у многих граждан профильного среднего технического образования, недостаток практического опыта существенно ограничивал их возможнос­ти трудоустройства на Актогайское месторождение. В результате они не могли успешно конкурировать с соискателями из других регионов и оставались за пределами кадрового резерва предприятия.

В ответ на эту потребность Актогайским горно-обогатительным комбинатом инициирован пилотный проект «Переквалификация», нацеленный на обучение и последующее трудоустройство местных жителей. По результатам конкурсного отбора были определены 13 участников, которые прошли интенсивный трехмесячный курс обучения по наиболее востребованным на производстве специальнос­тям: слесарь-ремонтник, слесарь по КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика), электрогазосварщик, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования.

Основным партнером проекта высту­пил Электротехнический колледж управления образования области Абай, который предоставил современную учебную базу, опытных кураторов и организовал комфортное проживание и питание для слушателей курса. Важно отметить, что все расходы, включая выплату стипендий и обеспечение бытовых условий, были взяты на себя компанией KAZ Minerals, что подчеркивает ее приверженность принципам социальной ответственности.

Программа обучения сочетает теоретическую подготовку с интенсивной практикой, максимально приближенной к реальным условиям производства. По завершении курса все участники получили официальное свидетельство о профессиональной подготовке и приглашение на годичную стажировку на Актогайском месторождении.

– Обучение было организовано на высоком уровне. Преподаватели дос­тупно объясняли материал, было предоставлено комфортное общежитие. Ни разу не пожалел о своем участии. Коллеги очень доброжелательны, всегда готовы помочь и подсказать. Каждый день узнаю что-то новое и нарабатываю ценный практический опыт. Я бы советовал всем не упускать такую возможность, – поделился впечатлениями слесарь по КИПиА Саят Калиев.

Девять из тринадцати участников успешно завершили обучение и стажировку. Семеро уже трудоустроены в компании на постоянной основе, а двое продолжают стажировку в ожидании открытия вакансий по их профилю.

– Я получил необходимые знания и навыки в сварочном деле и теперь чувствую себя намного увереннее. Коллеги охотно делятся опытом и помогают разобраться во всех тонкостях работы. Моя цель – добросовестно трудиться здесь до выхода на пенсию. Уверен, что если верить в себя и усердно работать, твой труд обязательно будет оценен по достоинству, – рассказал электрогазосварщик Жасулан Тураров.

Менеджер по взаимодействию с местным населением Актогайского ГОК Динара Шангереева отмечает высокую востребованность программы.

– Мы распространяли информацию через различные каналы коммуникации, но в конечном итоге самым эффективным инструментом стало сарафанное радио. Особенно ценно, что люди не только рассказывают о возможностях, которые дает программа, но и делятся личными историями успеха, – проинформировала она.

Успешные итоги первого потока подтвердили необходимость и актуальность программ краткосрочной профессиональной подготовки. Интерес к участию в следующих потоках программы «Переквалификация» в Актогае и Копе постоянно растет.

Начальник управления по работе с персоналом горно-обогатительного комбината Алмаз Данибек подчеркивает, что инициатива не только открыла новые карьерные возможности для жителей региона, но и позволила решить конкретные кадровые задачи. Результаты первого потока продемонстрировали высокий потенциал данного формата, особенно в тех случаях, когда у соискателя уже есть базовое образование. В дальнейшем приоритет будет отдаваться специальностям с высокой текучестью кадров и направлениям, для которых разработаны эффективные краткосрочные учебные программы.