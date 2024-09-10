Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел

Банки и финансы
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Приобрести жилье по льготным условиям смогут педагоги, медицинские работники, государственные служащие, работники правоохранительных органов, аграрии и стоящие в очереди на жилье по категории «социально-уязвимые слои населения»

Для них Отбасы банк (дочерняя организация холдинга "Байтерек") и акимат области Жетісу запускают региональную жилищную программу «Жерұйық». Она позволит приобрести жилье при наличии первоначального взноса от 10%. Ставка по кредиту составит 5% годовых (ГЭСВ от 5,2% до 5,7%). Максимальная сумма займа – до 15 млн тенге. Если стоимость жилья превышает эту сумму, то участник программы самостоятельно сможет оплатить разницу. Кредит выдается на срок до 19 лет.

По программе «Жерұйық» можно будет купить квартиру на первичном и вторичном рынке или частный дом с земельным участком. 

Для реализации программы акимат области Жетісу выделяет 1 млрд тенге. Новый проект позволит жителям региона решить свой жилищный вопрос, а также предотвратит внутреннюю миграцию, удерживая квалифицированные кадры на местах.

Прием заявок стартует 10 сентября и продлится по 10 октября 2024 года. Заявки будут приниматься в районных отделениях жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу. Там и будет сделан отбор участников. В список попадут те, кто наберет больше всего баллов. На их количество будет влиять семейное положение, наличие детей, длительность областной прописки. Участники программы по категории "дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей", а также граждане, имеющие ограниченные возможности или воспитывающие детей с ограниченными возможностями получат дополнительные баллы.

Чтобы подать заявку и стать участником программы «Жерұйық», нужно соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие у участника программы и членов его семьи в собственности жилища в течение последних 5 лет (в том числе арендного жилья с правом выкупа и доли). Члены семьи – это муж, жена и их несовершеннолетние дети;

- стаж работы не менее 6 месяцев на последнем месте работы, подтвержденный обязательными пенсионными взносами.

- прописка в районах или сельских округах области Жетісу.

С прошлого года Отбасы банк начал переориентировать свою деятельность на обеспечение жильем жителей районов, моногородов и сел. Именно такое поручение в своем послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» дал банку глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Выполняя поручение, в этом году в Отбасы банке стартовала программа «Асыл мекен». В ее рамках порядка 120 жителей сел приобрели жилье.

Также по доступным условиям купить квартиру в своем регионе могут жители сел и районных центров в рамках программ «Отау» и «Наурыз». На сегодня с их помощью новоселье уже отметили 3 770 казахстанских семей.

Поддержку населению оказывают и региональные программы. Так, уже подписан меморандум о запуске жилищных программ для жителей моногородов Алтай, Риддер, Шемонаиха, Зайсан. С этого года в ВКО действует программа «Шығыс маманы», жители Аягоза отметили новоселье в рамках программы  «Қозыкөрпеш-Баян сұлу», жилищный вопрос на льготных условиях решается для жителей Темиртау, Аксу, Рудный.

#жилье #ипотека #Жетісу #ОтбасыБанк

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