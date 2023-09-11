Отбасы банк: в области Абай начался прием заявок по льготному кредитованию на жилье

Культура и общество
130

На портале otbasybank.kz стартует прием заявок по льготному кредитованию для жителей области Абай. Приобрести жилье по доступным условиям можно в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, рассчитанной на 2023-2029 годы. Заявки принимаются с 11 сентября 2023 года. Об этом в ходе пресс-конференции рассказали представители Отбасы банка и отдела жилищных отношений и жилищной инспекции города Семей, передает Kazpravda.kz.

"Кредиты предоставляются по ставке 2% (ГЭСВ от 2%) и 5% (ГЭСВ от 5,2%) годовых при наличии первоначального взноса 10%. Срок кредитования составит до 20 лет. Подать заявку на участие могут жители региона, которые стоят в очереди на жилье", - рассказал специалист отдела развития бизнеса областного филиала Отбасы банка Арман Абишев.

Специалист уточнил, что на займы по ставке 2% годовых (ГЭСВ от 2%) могут претендовать инвалиды I и II группы, семьи, имеющие или воспитывающие детей с ограниченными возможностями, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также многодетные семьи. Все остальные категории очередников могут участвовать в программе и претендовать на займы по ставке 5% годовых (ГЭСВ от 5,2%). 

По данным отдела жилищных отношений и жилищной инспекции, в Семее в очереди на жилье стоит 13 954 человека. Из них - более 1200 инвалиды I, II группы, 553 семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, 1798 сирот и 1499 многодетных семей.

"Люди с инвалидностью I и II группы могут привлекать созаемщиков. Ранее ими могли выступить только супруги и взрослые дети. Чтобы поддержать эту категорию граждан, были внесены изменения в документы и теперь помочь могут родители заемщика, усыновители, братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также третьи лица", - рассказал Арман Абишев.

Сейчас нет ограничений по доходам для желающих приобрести жилье, а сумма займа зависит от площади квартиры. Максимально допустимая площадь равна 80 квадратным метрам. Стоимость квадратного метра социального жилья в Семее составляет 200 000 тенге.

Участники программы подают заявку на квартиру в конкретном доме города на портале otbasybank.kz. В Семее прием заявок начался по 70 квартирам в 4 домах. Жилье расположено в микрорайоне "Карагайлы", рядом с сосновым бором, Абай ареной и Назарбаев интеллектуальной школой, но есть объекты и в других районах, расположенные поблизости.

В целом за последние четыре года в Семее по программам "Бақытты отбасы" и "Шаңырақ" 470 семей уже отметили новоселье при поддержке Отбасы банка.

#Семей #жилье #госпрограмма #ОтбасыБанк

Популярное

Все
Все дело – в трубе
Испытание старой дамбой
За первые четыре дня конного марафона-байги «Ұлы дала жорығы» всадники преодолели 350 километров
Очередная победа Казахстана
Больше форели! Речной и радужной…
Старшеклассникам Астаны представляется уникальная возможность посетить предприятия города
Производственный кооператив подозревается в создании финансовой пирамиды
Исторический успех Данилиной
Дома все равны
Золотые правила Клименовых
«Железная» ячейка
Главное в жизни – это семья!
IT – это уже настоящее
Сколько дней отдохнут казахстанцы в октябре
Правильная философия
"Горжусь нашими футболистами" – Токаев прокомментировал победу сборной Казахстана
Пример для подражания
1,7 трлн тенге потратят на развитие 10 моногородов в Казахстане
Мусор как вирус
"Асфальт сходит весной со снегом" – Смаилов о качестве дорог
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Доброжелательный атом
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Креатив нынче в цене
Мусор-самозванец
Архив, который ждали киноманы
Шаньдун – третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
Токаев назначил главу нового министерства промышленности и строительства
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Клип на народный хит
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Столичный забег
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
На юго-востоке Турции упал метеорит
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем

Читайте также

Стартовал творческий конкурс к 130-летию Магжана Жумабаева
Требования к сурдопереводчикам появятся в Казахстане
В ДУМК высказались по поводу ношения мусульманских платков …
Сколько дней отдохнут казахстанцы в октябре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]