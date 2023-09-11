Отбасы банк: в области Абай начался прием заявок по льготному кредитованию на жилье

На портале otbasybank.kz стартует прием заявок по льготному кредитованию для жителей области Абай. Приобрести жилье по доступным условиям можно в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, рассчитанной на 2023-2029 годы. Заявки принимаются с 11 сентября 2023 года. Об этом в ходе пресс-конференции рассказали представители Отбасы банка и отдела жилищных отношений и жилищной инспекции города Семей, передает Kazpravda.kz .

"Кредиты предоставляются по ставке 2% (ГЭСВ от 2%) и 5% (ГЭСВ от 5,2%) годовых при наличии первоначального взноса 10%. Срок кредитования составит до 20 лет. Подать заявку на участие могут жители региона, которые стоят в очереди на жилье", - рассказал специалист отдела развития бизнеса областного филиала Отбасы банка Арман Абишев.

Специалист уточнил, что на займы по ставке 2% годовых (ГЭСВ от 2%) могут претендовать инвалиды I и II группы, семьи, имеющие или воспитывающие детей с ограниченными возможностями, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также многодетные семьи. Все остальные категории очередников могут участвовать в программе и претендовать на займы по ставке 5% годовых (ГЭСВ от 5,2%).

По данным отдела жилищных отношений и жилищной инспекции, в Семее в очереди на жилье стоит 13 954 человека. Из них - более 1200 инвалиды I, II группы, 553 семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, 1798 сирот и 1499 многодетных семей.

"Люди с инвалидностью I и II группы могут привлекать созаемщиков. Ранее ими могли выступить только супруги и взрослые дети. Чтобы поддержать эту категорию граждан, были внесены изменения в документы и теперь помочь могут родители заемщика, усыновители, братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также третьи лица", - рассказал Арман Абишев.

Сейчас нет ограничений по доходам для желающих приобрести жилье, а сумма займа зависит от площади квартиры. Максимально допустимая площадь равна 80 квадратным метрам. Стоимость квадратного метра социального жилья в Семее составляет 200 000 тенге.

Участники программы подают заявку на квартиру в конкретном доме города на портале otbasybank.kz. В Семее прием заявок начался по 70 квартирам в 4 домах. Жилье расположено в микрорайоне "Карагайлы", рядом с сосновым бором, Абай ареной и Назарбаев интеллектуальной школой, но есть объекты и в других районах, расположенные поблизости.

В целом за последние четыре года в Семее по программам "Бақытты отбасы" и "Шаңырақ" 470 семей уже отметили новоселье при поддержке Отбасы банка.