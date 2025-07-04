Четвертый отбор в ПМКР, стартовавший 1 июня текущего года, демонстрирует высокий интерес со стороны молодых профессионалов. По данным Агентства РК по делам государственной службы, за месяц на официальном сайте проекта pkrezerv.gov.kz зарегист­рировались 31 859 человек, из них к дальнейшему участию в отборе допущены 7 436 кандидатов.

Средний возраст претендентов – 31 год, трудовой стаж – 8,9 лет. Кандидаты представлены из различных сфер профессиональной деятельности, включая государственную службу (4 147 человек). При этом 34,2% имеют опыт работы на руководящих должностях.

Среди кандидатов 4 741 человек имеет высшее образование на уровне бакалавриата, 2 550 – окончили магистратуру, 145 – имеют докторскую степень. Также среди кандидатов есть выпускники зарубежных вузов, стипендиаты программы «Болашақ», выпускники Академии государственного управления при Президенте РК.

Наибольшее число заявок поступило из Астаны (1 840, или 24,8%), Туркестанской области (553, или 7,4%), Алматы (490, или 6,6%), а также Кызылординской (420, или 5,7%) и Жамбылской (402, или 5,4%) областей. В целом география участников охватывает все регионы страны.

Кандидаты, допущенные к дальнейшему участию в отборе, должны в срок до 15 июля 2025 года записаться на второй этап – тестирование «Оценка способности работать с текстовой информацией».

После претендентам предстоит пройти еще четыре этапа: решение ситуационных задач; оценка компетенций; собеседование в Экспертной комиссии и финальный – рассмотрение на заседании Национальной комиссии.

По итогам в ПМКР будут зачислены 50 человек. Объявление решения о зачислении в резерв планируется после 25 октября текущего года.