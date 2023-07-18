Отчима подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Алматинской области

Жителя Алматинской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника Департамента полиции региона Бауржана Аленова.

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14 июля этого года в полицию Балхашского района гражданка Д. 1983 года рождения заявила об изнасиловании ее несовершеннолетней дочери отчимом.

«В этот же день преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней было зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования ОП Балхашского района по части 4 уголовной статьи «Изнасилование».

В ходе следственных действий по подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан и водворен в ИВС 42-летний Р.», – сообщил Аленов.

Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств особо тяжкого преступления. Назначены соответствующие экспертные исследования.

Ход расследования по уголовному делу глава областного ДП взял под личный контроль.