Отечественные атомщики формируют тренд

Глава государства в Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» предложил вынести на общенациональный референдум вопрос строительства в республике АЭС. И сейчас, по словам заместителя главного инженера НЯЦ РК Дениса Зарвы, значительную часть времени ученые уделяют просветительской деятельности. Но наши граждане неохотно вникают в доводы специалистов, зато легко верят заявлениям противников атомной энергетики.

– Я участвовал в общественных слушаниях, где люди, называющие себя экологами, безапелляционно утверждали: мол, результаты различных исследований свидетельствуют о том, что радиационный фон вблизи АЭС повышен. Но это не так. Вблизи АЭС он фактически естественный. А вот рядом с ТЭЦ, работающими на угле, превышает естественный в пять-семь раз. Это связано с тем, что в каменном угле изначально содержатся природные радионуклиды. При сжигании углеводородного топлива они не исчезают бесследно, а попадают в атмосферу вместе с сажей, – говорит эксперт.

Часто противники строительства АЭС в Казахстане приводят в качестве аргумента катастрофы в Чернобыле и Фукусиме.

По словам ученого, в истории атомной энергетики зарегистрировано всего три аварии, произошедшие на АЭС: в 1979 году – в США (Три-Майл-Айленд), в 1986-м – в СССР (Чернобыль) и в 2011-м – в Японии (Фукусима). Там использовались реакторы первого и второго поколения, которые разрабатывались в 1950–1960-е годы. Строили их в 70-е годы прошлого столетия.

Современные АЭС, которые сейчас проектируют, строят и экс­плуатируют, относятся к поколению III+. Они изначально обладают усиленной системой безопасности, в том числе защитой от некомпетентного оператора, рассказал эксперт.

При любом инциденте множество рубежей защиты способно привести реактор в безопасное состояние даже без участия человека. Если гипотетически допустить возникновение тяжелой аварии на АЭС, хотя это маловероятно, глубокоэшелонированная защита не допустит выхода радиоактивных веществ за пределы площадки. Следовательно, населению, проживающему поблизости, ничего не угрожает.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС меры безопасности сейчас совершенно другие. Защита настолько непробиваема, что даже если атомную электростанцию в пике протаранит самолет, ни один реактор не пострадает.

Словам ученых можно верить. Их труд оценен по достоинству Главой государства. Месяц назад коллектив ученых Национального ядерного центра РК был удос­тоен Государственной премии РК в области науки и техники им. аль-Фараби за научную работу «Исследования и разработки мирового уровня для создания атомно-энергетической отрасли и реализации Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан».

В списке награжденных – восемь человек. Среди них помимо Дениса Зарвы значатся: первый заместитель директора филиала «Институт атомной энергии» НЯЦ РК Виктор Бакланов, заместитель генерального директора по науке Владимир Витюк, заместитель директора по материаловедческим исследованиям филиала Института атомной энергии Ерболат Коянбаев, главный научный сотрудник Мажын Скаков, главный научный сотрудник филиала Института атомной энергии Ирина Тажибаева, начальник отдела термоядерных исследований филиала Института атомной энергии Бауржан Чектыбаев и генеральный директор НЯЦ РК Эрлан Батырбеков.

– Мы представили результаты исследований и разработок, направленных на повышение безо­пасности атомной энергетики, а также развитие технологий управляемого термоядерного синтеза, обеспечившие передовые позиции казахстанской науки в этих высокотехнологичных областях и сформировавшие основу для создания в республике ядерно-энергетической отрасли, – отметил Эрлан Батырбеков.

Учеными проведены экспериментальные исследования на реакторных и внереакторных установках, в рамках которых получены уникальные данные о параметрах ядерных процессов, в том числе в случае смоделированной тяжелой аварии на энергетическом атомном реакторе с расплавлением активной зоны.

Выполнена модернизация и перевод исследовательского ядерного реактора ИВГ.1М с высокообогащенного уранового топлива на топливо пониженного обогащения, существенно улучшены эксплуатационные характеристики реактора. Создан материаловедческий комплекс, по ряду характеристик превосходящий возможности зарубежных научных учреждений, работающих с облученными ядерными материалами. Выполнены исследования конструкционных материалов, используемых при строительстве реакторных установок, разработаны новые технологии поверхностного упрочнения материалов.

Создан и введен в эксплуатацию не имеющий мировых аналогов комплекс казахстанского термоядерного материаловедческого токамака КТМ и имитационный испытательный стенд, получены уникальные данные по характеристикам плазменного разряда токамака. Обеспечена всесторонняя методическая поддержка работы установок, проведения исследований по физике плазмы и термоядерному материаловедению, благодаря чему Казахстан стал обладателем новейшей испытательной базы, уникального исследовательского опыта и новых научных данных об управляемом термоядерном синтезе. Все результаты работы востребованы как на республиканском, так и на международном уровнях.

– Данные и технические решения, полученные в Казахстане, используются создателями ядерных реакторов при проектировании и строительстве новых энергетических ядерных установок на быстрых нейтронах – по классификации МАГАТЭ поколения IV из Японии, Франции и России, а также при сертификации новых типов ядерного топлива, – сообщил Эрлан Батырбеков. – Конверсия исследовательского реактора ИВГ.1М на топливо пониженного обогащения стала весомым вкладом Казахстана в глобальный процесс ядерного разоружения и повышения ядерной безопасности за счет минимизации использования высокообогащенного урана.

Отвечая на вопрос, готов ли Казахстан сегодня к строительству атомной электростанции, Эрлан Батырбеков напомнил о преимуществах мирного атома.

– На сегодняшний день в респуб­лике наблюдается прогрессирующий дефицит базовой электрической мощности. Учитывая современные мировые тенденции и курс нашей страны, направленный на декарбонизацию энергетического сектора, решить данную проблему представляется возможным лишь с использованием современной, безопасной и экологически чистой атомной генерации, – сказал глава НЯЦ РК. – Наша страна обладает всем необходимым для строительства и эксплуатации АЭС, включая действующую инфраструктуру и компетенции. Уместно напомнить, что только в Национальном ядерном центре РК эксплуатируются два исследовательских атомных реактора, требования к которым в плане обеспечения ядерной и радиационной безо­пасности ничуть не ниже, чем для промышленного атомного реактора. Это, соответственно, подготовленные кадры, а также инфраструктура для их подготовки. В Казахстане имеется развитая уранодобывающая промышленность, республика находится на втором месте по разведанным запасам и на первом – по добыче природного урана.

И вообще Казахстан не новичок в атомной энергетике. Достаточно сказать, что с 1973 по 1999 год в Актау успешно экс­плуатировался первый в мире опытно-промышленный реактор на быстрых нейт­ронах БН-350.

– Таким образом, в республике есть все для внедрения современных и безопасных АЭС поколения III+, которые, собственно, и рассматриваются для строительства в РК как способствующие диверсификации отечественной энергетики, приданию мощного импульса науке и промышленности страны, достижению углеродной нейтральности и существенному снижению негативного влияния угольной энергетики на экологию и здоровье населения, – заключил Эрлан Батырбеков.