Отель "Double Tree by Hilton Almaty" возвращают в госсобственность – Антикор

По данным Антикора, отель еще в ноябре 2021 года был приобретен предприятием, связанным с Кайратом Сатыбалдыулы.

Фото: booking.com

В Антикоррупционной службе прокомментировали информацию о попытках завладения отелем «Double Tree by Hilton Almaty» группой лиц, в том числе Кайратом Сатыбалдыулы, передает Kazpravda.kz.

"Как известно, осужденный Кайрат Сатыбалдыулы отбывает наказание в виде лишения свободы в соответствующем учреждении уголовно-исполнительной системы. При этом расследование в отношении него по другим эпизодам преступлений, связанным с неуплатой налогов и легализацией преступных доходов, продолжается. В ходе следствия принимаются меры по возврату незаконно выведенных активов, а также имущества, приобретённого на преступные средства.

В этой связи Кайратом Сатыбалдыулы в целях возмещения ущерба передаются государству бизнес центры, административные здания, коммерческие помещения, дома, квартиры, объекты незавершенного строительства, земельные участки, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомашины и деньги. К их числу относится отель "Double Tree by Hilton Almaty", который еще в ноябре 2021 года был приобретен предприятием, связанным с Сатыбалдыулы. В настоящее время завершается процедура передачи данного объекта в собственность государства", - говорится в информации Антикора.

Напомним, 26 сентября 2022 года Кайрата Сатыбалдыулы приговорили к шести годам лишения свободы по факту растраты имущества АО "Центр транспортного сервиса" и причинения имущественного ущерба АО "Казахтелеком".