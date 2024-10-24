Отказ от Дубая ради работы в сельской школе: как прогрессивный учитель совершил прорыв в казахстанском сельском образовании

Два года назад Аралбек Берікұлы, обладая предложениями на престижные должности в Дубае и директором Республиканской физико-математической школы (РФМШ), сделал неожиданный выбор — возглавил маленькую школу в селе Кулынжон Самарского района, население которого составляет всего 700 человек, передает Kazpravda.kz

Это решение стало основой для создания уникальной образовательной модели, которая меняет представление о сельских школах в Казахстане.

Школа, находившаяся на грани закрытия, столкнулась с серьезными проблемами: ученики пятого класса не знали таблицу умножения, а старшеклассники не справлялись с задачами уровня шестого класса. Так родился проект «YBYRAI MEKTEBI», инициированный Aidyn&Anar Rakhimbayev Foundation с привлечением Michigan State University (MSU), который входит в топ мировых университетов в области педагогики.

Проект «YBYRAI MEKTEBI» — это не просто школа. Это инновационная образовательная экосистема, объединяющая учеников, родителей и учителей через комьюнити-центр, который стал центром жизни всего села. Уникальность модели заключается в интеграции всего местного сообщества в образовательный процесс. Комьюнити-центр стал площадкой для вовлечения родителей в учебный процесс: они принимают активное участие в жизни школы, посещают курсы для улучшения навыков воспитания и помогают развивать учеников через различные мероприятия.

Более того, центр предоставляет детям доступ к дополнительным ресурсам и кружкам, недоступным ранее в сельских условиях, что позволяет каждому ученику раскрыть свои таланты. Применение передовых образовательных методов и технологий, разработанных совместно с MSU, делает модель школы уникальной в Казахстане, и это дает детям из сельской местности равные шансы на образование мирового уровня.

Результаты за два года поражают:

* В 2022 году на развитие школы и строительство комьюнити-центра было выделено $1,1 млн, что позволило обновить инфраструктуру и внедрить современные технологии. Впервые открыто 15 кружков, таких как робототехника, гидропоника, экология, медиа-грамотность и др., которые теперь посещают 173 ученика.

* Доля педагогов с магистерской степенью возросла с 15% до 25%. Это повышение квалификации педагогов напрямую отразилось на успеваемости школьников, так как современные методы преподавания были интегрированы в учебный процесс.

* В 2023 году трое старшеклассников были приняты в престижную областную школу для одаренных детей, а один ученик поступил в IQanat High School Burabay.

* За последние два года средний балл на ЕНТ увеличился с 53 до 102 из 140 возможных.

«Моя главная цель — создать образовательную экосистему, где каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал, а родители и учителя будут активными участниками этого процесса. Мы стремимся не просто дать знания, но и сформировать личность, способную адаптироваться и быть конкурентоспособной в современном мире. Мы продолжаем развивать проект «YBYRAI MEKTEBI», и я вижу его как модель будущего для сельского образования», - отмечает Аралбек Берікұлы.

Конференция и планы на будущее

24 октября прошла конференция, посвященная промежуточным итогам проекта, где приняли участие представители MSU и Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина. Профессор BetsAnn Smith подчеркнула значимость этого проекта для сельского образования в Казахстане: «YBYRAI MEKTEBI — это пример того, как инновации и поддержка сообщества могут изменить образовательную систему даже в самых отдаленных регионах. Мы видим, как привлечение родителей и местных лидеров способствует созданию устойчивой образовательной модели, которая дает детям возможность получить доступ к знаниям и навыкам, которые помогут им в будущем».

Самым удивительным стало недавнее решение Аралбека остаться в селе, несмотря на окончание контракта с Aidyn&Anar Rakhimbayev Foundation, который пригласил его на проект. Он отказался от столичной жизни ради продолжения работы в Кулынжоне, где его ученики начали показывать высокие результаты.

В планах — расширение школы и строительство интерната для учеников из отдаленных сел, что позволит еще большему числу детей получить доступ к качественному образованию. Система YBYRAI становится международной методологией и будет масштабироваться в другие села, меняя стандарты сельского образования.