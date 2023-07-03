Откликнулось сердце каждого

Так акмолинские профессиональные музыканты и любители музыки поздравили земляков с Национальным днем домбры.

Всю площадь перед памятником великому Абылай-хану заняли домб­ристы. Их много, как отмечают организаторы флешмоба «Домбыра», больше тысячи. Из разных концов области съехались участники домб­ровых ансамблей, ученики школ кюев, чтобы совместно с Оркестром казахских народных инструментов им. К. Кумисбекова Акмолинской областной филармонии им. Укили Ыбырая исполнить известные кюи. К профессионалам примкнуло немало и любителей домбры, освоивших инструмент самостоятельно.

Добавим, что среди тех, кто захотел поучаствовать в этой музыкальной акции, были и взрослые, и молодые, и юные, и начинающие домбристы. Так, Элина Майер – из Кокшетау, ее стаж игры только четыре месяца. Она учится в музыкальной школе, решила попробовать освоить новый музыкальный инструмент – и выбор пал на домбру.

Третьеклассник детской музыкальной школы с. Коргалжын Максим Федорович играет на домбре два года, мальчик – гордость школы, победитель многих музыкальных конкурсов. В его репертуаре уже десять произведений.

Между тем на площади – полная готовность к началу музыкальной акции. У каждого участника в руках символ сегодняшнего дня – древний народный инструмент, сопровождавший казахов и в радостные дни, и в печальные. Грандиозный флешмоб «Домбыра», развернувшийся в Кокшетау, стал настоящим посвящением Национальному дню домбры. В синхронном исполнении участников флешмоба прозвучали вечные и прекрасные произведения Курмангазы «Балбырауын», «Сарыарқа» и другие.

Наверное, у музыкантов не было много времени на то, чтобы порепетировать, сыграться, тем не менее, когда они одновременно ударили по струнам и заиграли, мелодии хорошо известных произведений откликнулись в сердце каждого исполнителя и слушателя.

Музыкальный флешмоб, под­черк­нули организаторы, направлен на популяризацию национальной музыки, знакомство с истоками казахской культуры. Добавим, что в районах и городах области в этот день прошло более 2 тыс. различных мероприятий: челленджи, концерты, акции.