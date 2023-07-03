Откликнулось сердце каждого

Статьи
4
Раушан Утеулина

Вчера в Кокшетау на площади Абылай-хана более тысячи домбристов исполнили любимые народом кюи.

фото автора

Так акмолинские профессиональные музыканты и любители музыки поздравили земляков с Национальным днем домбры.

Всю площадь перед памятником великому Абылай-хану заняли домб­ристы. Их много, как отмечают организаторы флешмоба «Домбыра», больше тысячи. Из разных концов области съехались участники домб­ровых ансамблей, ученики школ кюев, чтобы совместно с Оркестром казахских народных инструментов им. К. Кумисбекова Акмолинской областной филармонии им. Укили Ыбырая исполнить известные кюи. К профессионалам примкнуло немало и любителей домбры, освоивших инструмент самостоятельно.

Добавим, что среди тех, кто захотел поучаствовать в этой музыкальной акции, были и взрослые, и молодые, и юные, и начинающие домбристы. Так, Элина Майер – из Кокшетау, ее стаж игры только четыре месяца. Она учится в музыкальной школе, решила попробовать освоить новый музыкальный инструмент – и выбор пал на домбру.

Третьеклассник детской музыкальной школы с. Коргалжын Максим Федорович играет на домбре два года, мальчик – гордость школы, победитель многих музыкальных конкурсов. В его репертуаре уже десять произведений.

Между тем на площади – полная готовность к началу музыкальной акции. У каждого участника в руках символ сегодняшнего дня – древний народный инструмент, сопровождавший казахов и в радостные дни, и в печальные. Грандиозный флешмоб «Домбыра», развернувшийся в Кокшетау, стал настоящим посвящением Национальному дню домбры. В синхронном исполнении участников флешмоба прозвучали вечные и прекрасные произведения Курмангазы «Балбырауын», «Сарыарқа» и другие.

Наверное, у музыкантов не было много времени на то, чтобы порепетировать, сыграться, тем не менее, когда они одновременно ударили по струнам и заиграли, мелодии хорошо известных произведений откликнулись в сердце каждого исполнителя и слушателя.

Музыкальный флешмоб, под­черк­нули организаторы, направлен на популяризацию национальной музыки, знакомство с истоками казахской культуры. Добавим, что в районах и городах области в этот день прошло более 2 тыс. различных мероприятий: челленджи, концерты, акции.

#мероприятия #Кокшетау #кюи #домбра #День домбры #шлешмоб

Популярное

Все
С 1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу Социальный кодекс, который, по мнению разработчиков, определяет начало новой эры социальной политики
Бесплатными обедами костанайских школьников младшего звена хотят кормить в новом учебном году
В ходе оперативно-профилактического мероприятия в Северо-Казахстанской области выявлены факты незаконного использования труда иностранцев
«Абай» в Ташкенте
Остался крайним... газон
Указ Президента Республики Казахстан
О спорт, ты – жизнь!
В честь великого предка
Театр без границ
Перспективный проект по обеспечению молодежи жильем внед­ряют в Кызылорде
Лето цвета хаки
Волна, в которой можно утонуть
«Преодоление»: антикризисный аспект
Одаренным детям – гранты
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
Океан нуждается в защите
"Қазақстан Барысы - 2023" проведут в Астане ко Дню столицы
Высоко сижу, далеко гляжу
В подделке документов по техосмотру подозревают работницу страховой компании в Караганде
Уволен замакима района в Караганде из-за происшествия на детской площадке
Закрывайте двери!
YuMi спасает джунгли
Атакуют… сверчки
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
Более 80 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
Двое детей утонули в Большом Алматинском канале
В столице прошел велопробег в честь 25-летия Астаны
Иностранца с наркотиками на 6 млн долларов задержали на границе Казахстана
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Артиллерийский снаряд нашли на мусорном полигоне в Акмолинской области
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте

Читайте также

Одаренным детям – гранты
Лето цвета хаки
В честь великого предка
О спорт, ты – жизнь!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]