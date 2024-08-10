Открылась уникальная лаборатория Astana Genomic Centre

На заседании Национального совета по науке и технологиям Касым-Жомарт Токаев назвал развитие науки стратегически важным приоритетом для нашей страны. В рамках исполнения поручений Главы государства по налаживанию международного сотрудничества при участии советника Президента по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья было принято решение открыть в Астане уникальную в своем роде лабораторию AGC.

– Astana Genomic Centre – первая лаборатория в Казахстане, которая позволяет проводить научные исследования по различным заболеваниям, расширять спектр проведенных исследований и делать более глубокий анализ тех результатов, которые сейчас получают на уровне медицинских центров. К примеру, если раньше для глубокого изучения некоторые виды анализов отправляли за рубеж, то теперь такая необходимость отпадает. Более того, благодаря имеющемуся в лаборатории оборудованию можно провести полный анализ материала до получения всех результатов. Примечательно, что приборы одновременно могут исследовать до ста анализов, – говорит Ергали Абдураимов.

Внешне полногеномные высокопроизводительные секвенаторы BGISEQ-500, которых в лаборатории два, напоминают большие микроволновые печи, вот только задачи у них значительно шире и сложнее. Для этих приборов в лаборатории созданы все условия по температурному, световому режимам, относительной влажности.

– Ценность оборудования в том, что оно позволяет провести анализ по многим заболеваниям. Благодаря исследованиям при планировании семьи супружеская пара может на ранних стадиях узнать, какие есть предпосылки к наследственным заболеваниям у их будущего малыша. Проводить анализы можно и на стадии уже возникшей беременности, дабы исключить факторы развития генетических недугов у плода. В Китае, к слову, очень ответственно относятся к вопросам создания семьи и рождению детей, заранее сдавая необходимый спектр анализов по выявлению патологий у ребенка, что, безусловно, положительно сказывается на общей демографической картине, – добавляет глава АО «Национальный холдинг «QazBioPharm».

Кроме того, данная лаборатория позволит проводить исследования по изу­чению различных заболеваний (как вирусной, так и невирусной этиологии), диагностику и другие исследования, которые сейчас во многих медицинских центрах, скажем так, являются непозволительной роскошью, поскольку приборы и реагенты весьма дорогостоящие.

– Вы прекрасно знаете, что Главой государства ставятся принципиально важные задачи по продвижению идей формирования здоровой нации, что прямо пропорционально развитию экономики в целом. Здесь нужен комплексный подход, в том числе плодотворный тандем медицины и науки. Мы будем готовить медицинских работников, практикующих врачей и специалистов, занимающихся лабораторными исследованиями. Дополнительно планируем обучать кадры, которые не только смогут проводить исследования на месте, но и расширят их масштабы в будущем, – отмечает спикер.

Получается, что на базе лаборатории будут проводить научные исследования и готовить специалистов более высокого уровня и с расширенными компетенциями. В рамках сотрудничества с китайскими коллегами представители QazBioPharm достигли соглашения о подготовке кадров как на базе AGC, так и при колледже BGI Group. В ближайшее время в Поднебесную поедет первая группа казахстанцев, которая на бесплатной основе пройдет соответствующую подготовку, в частности, по работе с высокотехнологичным оборудованием.

– Со временем мы намерены и дальше оснащать лабораторию современными приборами нового поколения и другим необходимым для проведения генетических исследований оборудованием. Отмечу, что такое расширение позволит проводить практические занятия для студентов, магистрантов, докторантов, которые планируют связать свою карь­еру с наукой, особенно с генетикой и молекулярной биологией. Здесь им будет предоставлена возможность работать и повышать навыки непосредственно на высокоточной технике. Не менее важно и то, что в рамках такого тес­ного партнерства при Национальном центре биотехнологии будет открыто производство реагентов и другой сопутствующей биохимическому анализу продукции, – подчеркивает Ергали Орынбасарович.

Во время недавнего посещения лаборатории посол Китайской Народной Рес­публики в Казахстане господин Чжан Сяо говорил, что, возможно, аналогичные центры будут открываться в регионах нашей страны, что позволит расширить доступ населения к современным технологиям в области медицины.

Такое развитие событий не исключает и генеральный директор АО «Национальный холдинг «QazBioPharm». Правда, для этого потребуется время и значительное вливание средств, но поскольку за такими прорывными проектами стоит вопрос улучшения здоровья и качества жизни казахстанцев, внедрение аналогичных лабораторий не только в столице, но и других регионах страны видится весьма перспективным.