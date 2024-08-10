Открылась уникальная лаборатория Astana Genomic Centre

Статьи
68
Насихат Оркушпаева

Этим летом в столице Казахстана начала работу генетическая лаборатория мирового класса – Astana Genomic Centre (AGC). Она создана на базе Национального центра биотехнологии благодаря тесному сотрудничеству с китайскими коллегами, в частности – представителями BGI Group – ведущей международной компании в сфере медико-биологических наук и геномики. По словам генерального директора АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» Ергали Абдураимова, уникальный центр станет передовой площадкой в области проведения генетических исследований и подготовки казахстанских специалистов.

фото Игоря Бургандинова

На заседании Национального совета по науке и технологиям Касым-Жомарт Токаев назвал развитие науки стратегически важным приоритетом для нашей страны. В рамках исполнения поручений Главы государства по налаживанию международного сотрудничества при участии советника Президента по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья было принято решение открыть в Астане уникальную в своем роде лабораторию AGC.

– Astana Genomic Centre – первая лаборатория в Казахстане, которая позволяет проводить научные исследования по различным заболеваниям, расширять спектр проведенных исследований и делать более глубокий анализ тех результатов, которые сейчас получают на уровне медицинских центров. К примеру, если раньше для глубокого изучения некоторые виды анализов отправляли за рубеж, то теперь такая необходимость отпадает. Более того, благодаря имеющемуся в лаборатории оборудованию можно провести полный анализ материала до получения всех результатов. Примечательно, что приборы одновременно могут исследовать до ста анализов, – говорит Ергали Абдураимов.

Внешне полногеномные высокопроизводительные секвенаторы BGISEQ-500, которых в лаборатории два, напоминают большие микроволновые печи, вот только задачи у них значительно шире и сложнее. Для этих приборов в лаборатории созданы все условия по температурному, световому режимам, относительной влажности.

– Ценность оборудования в том, что оно позволяет провести анализ по многим заболеваниям. Благодаря исследованиям при планировании семьи супружеская пара может на ранних стадиях узнать, какие есть предпосылки к наследственным заболеваниям у их будущего малыша. Проводить анализы можно и на стадии уже возникшей беременности, дабы исключить факторы развития генетических недугов у плода. В Китае, к слову, очень ответственно относятся к вопросам создания семьи и рождению детей, заранее сдавая необходимый спектр анализов по выявлению патологий у ребенка, что, безусловно, положительно сказывается на общей демографической картине, – добавляет глава АО «Национальный холдинг «QazBioPharm».

Кроме того, данная лаборатория позволит проводить исследования по изу­чению различных заболеваний (как вирусной, так и невирусной этиологии), диагностику и другие исследования, которые сейчас во многих медицинских центрах, скажем так, являются непозволительной роскошью, поскольку приборы и реагенты весьма дорогостоящие.

– Вы прекрасно знаете, что Главой государства ставятся принципиально важные задачи по продвижению идей формирования здоровой нации, что прямо пропорционально развитию экономики в целом. Здесь нужен комплексный подход, в том числе плодотворный тандем медицины и науки. Мы будем готовить медицинских работников, практикующих врачей и специалистов, занимающихся лабораторными исследованиями. Дополнительно планируем обучать кадры, которые не только смогут проводить исследования на месте, но и расширят их масштабы в будущем, – отмечает спикер.

Получается, что на базе лаборатории будут проводить научные исследования и готовить специалистов более высокого уровня и с расширенными компетенциями. В рамках сотрудничества с китайскими коллегами представители QazBioPharm достигли соглашения о подготовке кадров как на базе AGC, так и при колледже BGI Group. В ближайшее время в Поднебесную поедет первая группа казахстанцев, которая на бесплатной основе пройдет соответствующую подготовку, в частности, по работе с высокотехнологичным оборудованием.

– Со временем мы намерены и дальше оснащать лабораторию современными приборами нового поколения и другим необходимым для проведения генетических исследований оборудованием. Отмечу, что такое расширение позволит проводить практические занятия для студентов, магистрантов, докторантов, которые планируют связать свою карь­еру с наукой, особенно с генетикой и молекулярной биологией. Здесь им будет предоставлена возможность работать и повышать навыки непосредственно на высокоточной технике. Не менее важно и то, что в рамках такого тес­ного партнерства при Национальном центре биотехнологии будет открыто производство реагентов и другой сопутствующей биохимическому анализу продукции, – подчеркивает Ергали Орынбасарович.

Во время недавнего посещения лаборатории посол Китайской Народной Рес­публики в Казахстане господин Чжан Сяо говорил, что, возможно, аналогичные центры будут открываться в регионах нашей страны, что позволит расширить доступ населения к современным технологиям в области медицины.

Такое развитие событий не исключает и генеральный директор АО «Национальный холдинг «QazBioPharm». Правда, для этого потребуется время и значительное вливание средств, но поскольку за такими прорывными проектами стоит вопрос улучшения здоровья и качества жизни казахстанцев, внедрение аналогичных лабораторий не только в столице, но и других регионах страны видится весьма перспективным.

#Астана #лаборатория #Astana Genomic Centre

Популярное

Все
Вкладывали не в дороги, а в свои карманы
У казахских конных палуанов мало равных соперников
Размышления накануне праздника
Служить Отечеству и помнить о духовном
Современные атомные станции надежны и безопасны
Жителей Актау приглашают на общегородской субботник
Пострадавшие от паводка в Западно-Казахстанской области получили жилье
Петропавловск на грани мусорного коллапса
АЭС: мирный атом во благо человечества
В Приаралье проходит тематическая неделя, посвященная 179-летию великого поэта, философа, просветителя
В помощь ученикам
Появится парк на «Колесных рядах»
Мастер-класс по традиционным играм номадов
Проконсультировали на открытом воздухе
Строить можно на века, если есть хорошие учителя
Пятьдесят лет: полет нормальный!
Шесть новых школ сдадут в Костанайской области в этом году
Особое внимание – совершенствованию боевой готовности
«Ордабасы» вновь всех разочаровал, а «Астана», напротив, впечатлила
Доброе братство дороже богатства
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
Пищепром: товарный гость в своей стране?
Растаявшие ледники в Андах указали на начало новой эпохи
Взрыв произошел на гоночной трассе в Германии
С мечтой о родном шаныраке
500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за день
Мощные пожары бушуют в Боливии
Трамп планирует провести дебаты с Харрис 4 сентября на площадке Fox News
Конкурс «По пути Абая» стартовал в Астане
Первое заседание Казахстанско-Узбекистанского экспертного совета прошло в Астане
Расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпиаде на сегодня
Ручей Сарыбулак восстанавливают в столице
Сквер «Мир фантазий» возвращен государству
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации

Читайте также

Доброе братство дороже богатства
Строить можно на века, если есть хорошие учителя
Пятьдесят лет: полет нормальный!
Мастер-класс по традиционным играм номадов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]