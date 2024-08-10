Открылась уникальная лаборатория Astana Genomic Centre
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Насихат Оркушпаева
Этим летом в столице Казахстана начала работу генетическая лаборатория мирового класса – Astana Genomic Centre (AGC). Она создана на базе Национального центра биотехнологии благодаря тесному сотрудничеству с китайскими коллегами, в частности – представителями BGI Group – ведущей международной компании в сфере медико-биологических наук и геномики. По словам генерального директора АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» Ергали Абдураимова, уникальный центр станет передовой площадкой в области проведения генетических исследований и подготовки казахстанских специалистов.