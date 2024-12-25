Открыли новую поликлинику

Медучреждение построено и оснащено в соответствии с современными стандартами здравоохранения. Закуплены новый ультразвуковой аппарат экспертного класса, маммограф, 12-канальный электрокардиограф, видеогастрос­коп, видеокалькоскоп, комплекс кардиохирургического контроля, физиотерапевтическое, стоматологическое, лабораторное оборудование, рентгенологический комплекс, лечебно-тренировочная и кинезиотерапевтические установки. На базе поликлиники впервые открыты ситуационный центр, а также центры скрининга и лучших практик. В рамках нацпроекта по ЗКО до 2025 года запланировано строительство 50 объектов первичной медико-санитарной помощи, 12 из которых сданы в прошлом году. В текущем году уже введены врачебная амбулатория, пять ФАПов и восемь медпунктов в семи районах региона. Как отметили в управлении здравоохранения, до конца года завершат строительство еще десяти объектов.