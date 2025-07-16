Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК сообщает что, в рамках регулирования численности большого баклана на территории области Абай, открыт лимит на его регулирование в размере 3 010 особей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информацию можно посмотреть на веб-портале «электронного правительства» www.elicense.kz.

Биологическое обоснование на регулирование численности большого баклана (Phalacrocorax carbo) на территории Абайской области (за исключением особо охраняемых природных территорий) в период 2025 года подготовлено по заказу Управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай согласно Договора о государственных закупках работ, не связанных со строительством» № 21 от 8 апреля 2025 года.

Вместе с тем, выдача разрешений на его регулирование осуществляется в рамках Правил оказания государственной услуги «Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию» утвержденных приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 347.

Отмечается, что госуслуга полностью автоматизирована и распределение квот осуществляется без человеческого присутствия в течение двадцати минут после подачи заявки.