Открывшие свое сердце слову

В «Казахстанской правде» уже не первый год мы рассказываем о наших соотечественниках, выбравших для себя быть билингвом в рубрике «Қазақ тілі». Отрадно, что среди них подавляю­щее большинство – молодежь, за которой наше будущее. Наши герои – жители больших и малых городов, небольших сел и отдаленных аулов. У них разные профессии, разные национальности и разный возраст. Но есть то, что их объединяет – любовь к казахскому языку, желание его знать и продвигать, чтобы как можно больше людей понимали, что, познавая язык, ты познаешь культуру народа и лучше понимаешь его душу.

Что ими движет, как им помогает знание государственного языка, о чем они мечтают?

Виктория Клепцова – в прошлом воспитанница детского дома в Акколе. И кто знает, как сложилась бы ее жизнь, если бы в 2015 году супруги Ибраевы из Зерендинского района не взяли ее и братьев на патронатное воспитание. В семье дети начали учить казахский язык, благо языковая среда дома была. Забота и дружественная атмосфера сделали свое дело, дети сейчас свободно говорят на казахском языке. Много раз они побеждали на самых различных конкурсах, подтверждая свои знания. Виктория – поклонница творчества Абая, наизусть цитирует его стихи, «Слова назидания».

– Я очень люблю казахский язык, в его звучании мне слышатся шум лесов, шепот степей, журчание рек. А еще потому, что обожаю поэзию Абая Кунанбаева. Она меня не просто восхищает, а направляет, вдохновляет. Чего только стоят его «Қара сөздер» или «Әсемпаз болма әрнеге», которые молодежь может использовать как жизненный путеводитель, – признавалась Вика.

С недавних пор у нее новое имя – Айгерим, в семье провели даже специальный обряд по смене имени «азан шақырып ат қою». Имя себе девочка выбрала сама. В будущем она мечтает работать на телевидении, а пока изучает тонкости языка на факультете филологии. Уверены, что мечта ее сбудется!

Здорово помогает в работе знание казахского языка и Антону Лещенко, фотографу пресс-службы акимата Туркестанской области. Совершенное владение языком коренного народа является в его работе необходимос­тью и приносит свои бонусы. Именно язык дает ему ощущение свободы и комфорта в поездках по региону, который является казахоязычным.

– Когда говорю на казахском, сразу нахожу понимание. Так легче обратить на себя внимание, установить контакт и вызвать доверие собеседника, – делится сам Антон.

Балабақша қазақша

Для многих изучение второго языка начинается в детстве. У кого-то есть друзья, у других родители осознанно выбирают группу с казахским языком в детском саду. В любом случае результат, как обычно, бывает положительный. Дети учат язык играючи, просто общаясь с ровесниками.

Так было и с Катей Караваевой из Кызылорды. Первые уроки казахского она получила еще в дошкольном возрасте, когда пошла в казахскую группу. И продолжила свой путь к қазақ тілі уже школе, тоже с казахским языком обучения. Пройдя через все тернии, девушка уверенно шагала к звез­дам, и сегодня можно говорить о том, что цель достигнута.

– Я искренне считаю, что язык своей страны необходимо знать всем, кто в ней проживает. И не только потому, что это удобно в практической жизни, но и потому, что это дань уважения людям, с которыми ты живешь, работаешь, ежедневно взаимодействуешь, – уверена Катя.

На сегодня Екатерина Каравае­ва, имея за плечами и психологическое образование, помимо индивидуального консультирования, успешно проводит тренинги по продажам и эффективным коммуникациям для фронт-персонала, продавцов различных компаний. Часто это работа с казахоязычной аудиторией, где отличное знание государственного языка ее очень выручает.

Они строят мосты

Интерес к изучению казахского языка проявляют не только казахстанцы. Немало людей в других странах начинают учить наш язык, чаще всего, мотивом к этому служат песни, стихотворения на казахском. Много таких поклонников, изучающих язык Абая, среди фанатов Димаша Кудайбергена.

А бывает, что казахский язык изучают специалисты лингвис­ты, выбирая его в качестве второго иностранного. Так, например, свое знакомство с қазақ тілі начала в стенах университета и Елизавета Осипова из Москвы. Девушка – выпускница МГЛУ, еще в стенах вуза она вместе с сокурсницей Анастасией Решетниковой познала язык степного народа. И конечно, это помогло распахнуть перед ними двери в казахскую культуру. Вскоре увлеченные девушки создали YouTube-канал «Москва қазақша», где знакомили всех с историей Москвы на чистом казахском языке. Сейчас у девушек есть не только канал, но и свой сайт, они продолжают продвигать қазақ тілі и через соцсети.

Самоотверженный труд был признан на самом высоком уровне, и пару лет назад Лизе и Насте была вручена благодарность от Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

– Для того чтобы начать говорить на другом языке, нужно искреннее желание познать народ, чей язык ты хочешь изучать, – говорит Лиза.

И в этом сложно с ней не согласиться.

Люди новой формации

Во всем мире английский язык преподают люди самых разных национальностей. И в этом нет ничего удивительного. Со временем учителей казахского языка неказахской национальности тоже будет немало. Уже сегодня мы наблюдаем педагогов из разных этнических групп, преподающих казахский язык. К примеру, Владислав Тен, основатель центра изучения языков из Астаны, Александр Сон – учитель казахского языка из Алматинской области. Овладев языком еще в детстве, Александр после школы выбрал филологический факультет Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова.

– Казахский знаю с четырех лет, – рассказывает Александр. – Все друзья детства – казахи. Поэтому, когда встал вопрос, в какую школу пойти – в казахскую в родном селе либо в русскую в райцентре Уштобе, выбор был очевиден. К тому же не хотелось покидать дом, расставаться с друзьями. А учиться на казахском не представляло никакой сложности.

Не мешай, мама!

– Надя, домой!

– Қазір, мама! Ойнағым кеп тұр.

...Оксане за 30, живет с дочкой Надей, есть еще у нее мама, она живет отдельно. Много лет назад, когда пришло время отдавать дочку в детский сад, она решила отдать ее в казахскую группу. Надюша уже сносно говорила на казахском, играя во дворе с детьми, научилась немного. А после детсада уже осознанно пошла в казахскую школу. Конечно, среди знакомых нашлись те, кто отговаривал, не понимал, но Оксана была непреклонна.

– Я здесь родилась, всю жизнь живу среди казахов, но язык знаю не так хорошо, ведь раньше не было необходимости. А дочка легко выучила, свободно болтает, ей нравится. Да и знаете, я же одна у мамы, и Надя у меня одна. Мы никуда уезжать из страны не планируем. Так пусть она будет здесь своя, а знание языка ей в этом поможет. И еще мне нравится традиционное казахское воспитание. Они с почтением относятся к старшим, к родителям, не бросают их, как правило, одних в старости. Так это и мой вклад в свое будущее, – говорит Оксана.

Чтобы овладеть языком, нужно открыть ему свое сердце – так говорят казахи. И лучше этого не скажешь. А тому, кто открыл свое сердце, казах щедро открывает свою душу, широкую, как степь, и чистую, как вечное небо.