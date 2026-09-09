Сотни историй бизнеса

Одной из первых получательниц гранта стала жительница Ордабасинского района Сагира Елемес. На выделенные средства она приобрела оборудование для швейной мастерской. Сегодня предпринимательница принимает заказы на пошив школьной формы, верхней одежды и национальных нарядов.

– Благодаря гранту мы смогли приобрести необходимое оборудование, – рассказывает Сагира Елемес. – Самая дорогая покупка – швейная машина стоимостью 850 тысяч тенге, которая позволяет работать с плотными тканями. Также приобрели аппарат для нанесения изображений на одежду.

С начала года в Ордабасинском райо­не собственное дело открыли 44 человека, до конца 2026-го планируется поддержать еще 45 начинающих предпринимателей.

По словам директора карьерного цент­ра района Динислама Абдихаймова, при выборе проекта важно учитывать потребности конкретного населенного пункта. Жители предлагают самые разные бизнес-идеи. К примеру, в одном из отдаленных сел благодаря гранту открылся массажный кабинет. Теперь людям не надо ехать за этой услугой в районный центр.

Среди получателей поддержки – и жительница Туркестана Багила Маймахова. Она организовала дома производство полуфабрикатов. На грантовые средства приобрела холодильник, морозильную камеру, мясорубку и тестомес. Сегодня предпринимательница готовит голубцы, тефтели, пельмени, манты и самсу, реализуя продукцию через магазины и социальные сети. Начинающая предпринимательница утверждает, что на продукцию есть спрос, поэтому планирует увеличивать объемы и развивать свое дело.

Всего на участие в программе поступило более 1,5 тыс. заявок, то есть на один грант претендовали примерно два человека. Среди наиболее востребованных направлений у соискателей – производство и переработка, услуги, сельское хозяйство и выпуск продуктов питания.

В этом году условия программы изменились: если раньше грант могли получить предприниматели, зарегист­рированные не более трех лет назад, то теперь этот срок сокращен до одного года. Таким образом, поддержка в первую очередь ориентирована на начинающих бизнесменов.

Прием заявок на второй поток стартует в сентябре. До конца года получить государственную поддержку смогут еще порядка 700 жителей региона.