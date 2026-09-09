Выбор, сделанный сердцем

Глава семьи Айтан Айтболсынович отдал горному делу более четверти века. Начал в марте 1999-го простым учеником проходчика. А дальше – как по ступеням: проходчик, бурильщик шпуров, взрывник, машинист буровой установки, горный мастер, начальник добычных участков, диспетчер. Десять лет возглавлял бригаду, которая не раз становилась лучшей по производственным показателям.

Кавалер знака «Кенші даңқы» всех трех степеней. В 2024-м удостоен «Еңбек данкы». Но сам Айтан Айтболсынович, скромно улыбаясь, признается: сыновей он шахтерами становиться не звал.

– Я не готовил их к этому. Старший выучился на дорожного инспектора, средний по образованию медик. А потом они сами пришли в шахту. Сами выбрали этот путь, – говорит Айтан Айтболсынович.

Его главный жизненный принцип умещается в три слова: трудолюбие, честность, человечность.

– Первый день под землей помню до сих пор. Страх и интерес одновременно. После первой смены думал: все, больше не вернусь в шахту. А через неделю привык. Сейчас бы сказал себе молодому: не бойся, соблюдай технику безопас­ности, учись у наставников, делай все правильно, – рассказывает глава семьи.

На вопрос, что для него значит быть шахтером, отвечает коротко и емко:

– Это жизнь. Я этим живу.

О профессионализме Айтана Мухамеджанова говорят не только награды, но и солидный трудовой стаж. Его ученики разбросаны по всему миру. Они работают на Камчатке, в Магадане, в Африке. И везде они вспоминают нас­тавника с благодарностью и уважением.

Супруги Мухамеджановы воспитали троих сыновей: Дархана, Думана и Тимура. И все трое, каждый в свое время, пришли в горнодобывающую отрасль. Сегодня дело отца продолжают Дархан и Думан.

Дархан работает на Орловской шахте уже более семи лет. Начинал горнорабочим, потом стал помощником бурильщика, горным мастером участка дизельного транспорта. Сейчас – замес­титель начальника участка дорожной службы.

– Отец мечтал, чтобы я стал сотрудником полиции. Но судьба распорядилась иначе. Как и многие молодые, думал, что отработаю годик-полтора, заработаю на квартиру и машину и уйду. А потом понял: горная добыча – это мое. Здесь моя зона комфорта, – делится Дархан Мухамеджанов.

Особый трепет у Дархана вызывает воспоминание о первом дне в шахте.

– Сначала я увидел баннер с портретом отца. Потом его фото на стенде передовиков. Ощущения непередавае­мые – гордость, что это мой отец среди первых. Коллеги спрашивали, чей я сын. Я называл имя отца и видел, каким уважением он пользуется, и слышал их отзывы о нем, – вспоминает Дархан.

Так случилось, что некоторое время ему довелось работать во Владивостоке. И там, за тысячи километров от дома, люди знали бригадира Мухамеджанова. Те, кто трудился с ним в разные годы, до сих пор вспоминают его как опытного специалиста и наставника.

Средний сын Думан даже и не задумывался о работе в шахте. Получил медицинское образование. Сначала работал в Бородулихинской районной больнице, после службы в армии устроился на станцию скорой помощи. Казалось бы, какая шахта? Но семейные традиции оказались сильнее. Сегодня Думан работает крепильщиком участка горнопроходческих работ.

– Я тоже решил продолжить дело отца и добиться успеха, – говорит Думан. – Первый спуск помню до сих пор: страх, волнение. Но отец всегда поддерживал, напоминал о технике безопасности. А еще он научил нас главному – никогда не терять человеческого достоинства.

Живут Мухамеджановы в селе Переменовка Бородулихинского района, недалеко друг от друга. Вместе ведут крестьянское хозяйство. Вместе проводят праздники. А вот о работе дома – ни слова.

– Все рабочие вопросы остаются на работе, – говорит Думан. – Дома обсуж­даем семью, детей, планы. Отец спросит только: «На работе все нормально?» – и на этом обычно тема закрывается.

А еще у Дархана Мухамеджанова есть особая страсть – коневодство. Он разводит чистокровных лошадей и готовит их к соревнованиям. Для него это не просто хобби, а способ снять стресс и продолжить семейную традицию от дедов по материнской линии.

Именно Мухамеджановы стали инициаторами традиционной байги в Переменовке. Каждый год в День единства народа Казахстана село собирает участников и гостей со всего региона.

Итак, общий трудовой стаж династии Мухамеджановых уже превышает 35 лет и будет только расти. Однако сам Айтан Айтболсынович считает главным своим достижением не награды и звания. Его гордость – семья, где уважение к труду, ответственность, честность и верность своему делу передались от отца к сыновьям. Как эстафета. Как сама жизнь.