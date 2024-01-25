Оценку потребностей населения провели в Казахстане

Оценка проведена с учетом мнений региональных экспертов, активных общественных деятелей, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщается, комитет по делам гражданского общества МКИ РК совместно с общественным фондом «Десента» провели оценку потребностей населения в целях выявления текущих актуальных социальных вопросов в регионах.
Были применены методы экспертного, массового опросов, фокус-группы и выработаны рекомендации по итогам мероприятий.
Таким образом, социальная ситуация в регионах и волнующие проблемы были отражены на Карте нужд и потребностей населения.
С итогами оценки, а также Картой нужд и потребностей можно ознакомиться, пройдя по этой ссылке.
Рекомендации, выработанные в рамках проекта, а также итоги исследования, будут направлены местным исполнительным органам, для формирования востребованных соцпроектов для НПО в рамках госзаказа и грантового финансирования.