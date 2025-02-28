Отцы и дети

Воспитание без наказания невозможно? Современная психология в родительско-детских отношениях давно пришла к выводу: в процессе воспитания у ребенка должны быть рамки, вседозволенность настолько же губительна, как и строгие запреты. О том, как соблюдать баланс, мы беседуем с исполняющей обязанности руководителя регионального цент­ра психологической поддержки управления образования Павлодарской области Валентиной Шамсутдиновой.

– Валентина Юрьевна, расскажите, пожалуйста, о вашем центре – в каком формате вы работаете?

– Наш центр рассчитан на психологическую помощь родителям, детям и педагогам – к нам бесплатно могут обратиться любой ребенок, любая семья, где есть дети, а также сотрудники детских садов, школ, колледжей региона. Естественно, мы и сами выходим в учебные учреждения, проводим лекции, семинары, тренинги, игры, беседы, участвуем в родительских собраниях, педагогических советах. В формате самостоятельной организации действуем буквально несколько месяцев, а до этого, с 2021 года, работали как проектный офис. Теперь же опыт, полученный за четыре года, масштабируем на всю область. Для этого у нас есть психолог-координатор в каждом сельском районе, в городах Экибастузе, Аксу и в Иртышском районе – по два представителя. В Павлодаре работают четыре консультирующих психолога, сейчас мы заканчиваем оформление отдельного телефона доверия, на котором будут консультировать звонящих еще четыре специалиста. Кроме того, у нас работают психологи-методисты, которые сопровождают всю психологическую службу области. В штате есть также юрист и социальный педагог.

– И с какими вопросами обращаются жители области?

– В среднем в Павлодаре проходят три – четыре консультации в день, и это могут быть самые разные вопросы. Чаще обращаются дети и родители, причем нередко по настойчивой рекомендации школы. Можно сказать, что три главных группы обращений – это проблемы в школе (нежелание учиться, тревожность, сложности с выступлением у доски, сложности в коллективе), конфликты в семье, в том числе при бракоразводных процессах (нарушение коммуникации между родителем и ребенком) и внутриличностный конфликт подростка. Есть категория детей с диагнозами депрессия, невроз, которых также ведут сотрудники центра в течение нескольких месяцев. Мы вообще работаем до результата, конечно же, подход всегда индивидуальный, поэтому кому-то достаточно и одной встречи, а кто-то нуждается в длительной поддержке. Есть индивидуальные и совместные консультации.

– А как насчет групповых консультаций? Я знаю, что в период работы проектного офиса вы проводили мини-курс «Осознанное родительство». Это же как раз такой формат?

– Групповые консультации ненадолго приостановлены, пока мы не обустроим выделенное нам здание, но уже вскоре все помещения будут готовы. И наш авторский курс, который прошли более двух с половиной тысяч родителей павлодарских школьников, мы хотим дополнить. Впрочем, он доказал свою востребованность и эффективность. Единственное, что требовалось от взрослого, – это выделить в один день четыре часа времени, и мы давали базу в вопросах воспитания. Базу, но при этом многое удивляло наших слушателей.

– Приведите примеры, на что раскрывали глаза.

– Например, в разговоре о маркерах буллинга – когда мы объяс­няем, на что обратить внимание – подчеркивали: если ваш ребенок-подросток резко изменился, как вам кажется, в лучшую сторону – это тоже знак. Всегда был молчуном, а тут резко стал весельчаком. В комнате всегда был беспорядок (для большинства подростков это свойственно), а тут враз все изменилось. И это должно настораживать. Очень часто ребенок, скажем так, когда сталкивается с депрессивным, суи­цидальным состоянием, когда мысли какие-то в голове крутятся, первое время замыкается, теряется в себе, а потом, когда принял страшное решение, он уже может, например, как-то начать более активно наводить порядок в комнате.

Еще один пункт, на который стоит обращать внимание: как только вы заметили, что ребенок увлекается психологией, значит что-то внутри него происходит. Психологию не ищут просто так, с ее помощью ищут ответы на какие-то вопросы к себе, вопросы к окружающим. И вот здесь важно, чтобы в этот период была выстроена коммуникация – не пытайтесь залезть в душу с настойчивыми расспросами, а создавайте диалог, чтобы разговаривать в спокойных интонациях.

– А если нет сил выдерживать эту спокойную интонацию? Может, лучше вообще промолчать?

– Мы все же должны рассуж­дать с позиции взрослого человека. «Я с тобой не разговариваю, потому что ты молчишь или ты накосячил» – родитель сделал себе поблажку, а для подростка это пытка молчанием, адская история, которая ничем не лучше, чем крики и ругань. Если уж в моменте нет сил сдержаться, лучше сказать прямо – я остыну, и мы поговорим. А дальше предлагаю использовать отличный инструмент – общение с детьми по методу «я-высказывание». Проговаривать, что не так, что не нравится, и главное – что я при этом чувствую. Буквально: когда ты, сын, сделал это, я почувствовала вот это. Например, когда ты разбил вазу, я почувствовала раздражение, потому что для меня эта ваза важна как память о событии. Это самая безопас­ная схема выражения эмоций. Родитель не обвиняет, а дает ребенку представление о том, что у взрос­лого тоже есть эмоции. Между прочим многие наши дети вообще не понимают, что родителям тоже бывает больно, что им даже может быть страшно. А при использовании «я-высказывания» и ребенок учится точно так же разговаривать.

– Такой формат универсален? Он сработает, когда конфликт между родителями и детьми уже накален до предела?

– Исходя из нашей практики, могу сказать, что да, сработает. Ведь мы учим его применять и тех, кто приходит к нам на консультации, то есть уже с проблемой, а не только на курсе. И в семьях его применяют. Да, дело воспитания – это всегда индивидуальные сценарии. Нет единого рецепта. Какому-то ребенку нужны запреты, кому-то необходима, наоборот, свобода. Каждый родитель знает своего ребенка лучше любого психолога, другое дело, что времени не у всех хватает – таков ритм жизни. И доходит до того, что приходится тушить пожары, когда уже и возникают слова «наказание», «конфликт», когда не обойтись без квалифицированной помощи.

– Что делать, чтобы не допускать этого?

– А нужна система – точнее системный подход к воспитанию. И начинать нужно с малых лет, объясняя и показывая детям, что у них тоже есть зона ответственности. Однозначно, соизмеримо с возрастом формировать обязанности – убрать игрушки, вынести мусор и так далее. Плюс нужна очень четкая, дозированная постановка задач со стороны взрослого: не уберись дома, а именно – вытри пыль, собери игрушки, пропылесось. Но выстраивание шкалы ответственности и формирование понимания у ребенка, что у него тоже есть обязанности, идет через пример и волю родителя.

К сожалению, порой маме проще сделать все самой, чтобы не тратить нервы и время на объяснения, переделки, а дети это быстро запоминают. Я рекомендую использовать старый проверенный временем инструмент – график дел по дому. Только вот составлять его должен сам ребенок с учетом своих дел и интересов, но под контролем взрослого, а не наоборот. Можно выставлять баллы за выполнение графика, а затем баллы переводить в поощрение. То есть если ребенок выполнил все, что было внесено в список, исполняется какое-то его желание. Но я за то, чтобы эти желания были совместными – вместе сходили на каток, в кино, заказали пиццу.

– А если не выполнил, наказывать?

– Если поощрение будет дейст­вительно желанным, а не навязанным, тогда ребенок будет стремиться его получить. А если не получит, разве это не станет наказанием? Вообще, нужно понимать, что подростки, у которых часто возникают конфликтные ситуации с родителями (такова особенность возраста), просто перестают бояться наказаний. Ребенок будет продолжать протестовать, если не понимает, за что именно его наказывают и если это наказание, с его точки зрения, несправедливо. А предварительные договоренности делают все общение, воспитание прозрачным. Поэтому в идеальном варианте было бы здорово, если бы родители и ребенок могли сесть и проговорить: что можно делать, чего нельзя, если ты что-то сделал из недопустимого, соответственно, у тебя будет вот такой формат наказания. Вы заключаете договор, можно даже его подписать в бумажном виде. Главное, что есть прозрачная система правил, по которым ребенок ориентируется и даже учится балансировать.

– Ну а что насчет всеми любимого наказания забрать телефон, компьютер?

– Конечно, зависимость детей от гаджетов – это отдельная тема. Это нередко та самая причина конфликтов, и этот формат наказания применяется частенько. Но тут важно помнить, что забрать полностью гаджет в XXI веке невозможно, поэтому куда важнее учить им правильно пользоваться, учить критическому мышлению, контролировать информацию. Здесь задача взрослого именно в мягком сопровождении. Ну и учитывайте, что если вы что-то забираете у ребенка, то у него остается свободное время. И ваша задача – это время занять. Да, кое-кто будет протестовать, фыркать, но ищите кружки и секции, интересные ребенку, будьте готовы и сами проводить с ним больше времени – сходите в бассейн вместе, на прогулку, сделайте пирог, посмотрите фильм и обсудите.

– То есть надо избежать наказания как такового?

– Да, именно так – создайте условия, чтобы не пришлось наказывать. Когда мы проводили наше «Осознанное родительство», я обратила внимание, что у многих мам и пап школьников в головах сидит мысль, что наказание – это всегда боль и унижение. Вот буквально: если ребенок после моей лекции, нотации не рыдает, не ползает в ногах и не просит: «Мамочка, пожалуйста, прости меня, я больше так не буду», значит эта лекция неэффективна. Но воспитание через такое наказание ничем хорошим не закончится. Вот буквально в воскресенье у меня была на консультации женщина, чей сын-подросток участ­вовал в какой-то потасовке. И знаете, она придумала для него неплохое наказание – пришлось ему потратить немало времени на переписывание Административного кодекса. Как видите, современным родителям нужно быть изобретательнее. К тому же сегодня есть немало ресурсов, где можно получить квалифицированную помощь психолога. И наш центр – в том числе.