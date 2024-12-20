Отцы и дети, или Как привлечь подрастающее поколение к чтению
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Когда речь заходит о проблеме «нечитающей» нации, чаще всего камни летят в сторону молодежи – совсем, мол, наши дети не любят книгу, лишь в телефонах «зависают». Это обывательский подход, но упреки эти звучат из каждого утюга. Только вот специалисты – люди, работающие с книгой и чтением, смотрят на эту проблему под другим углом. И говорят о такой закономерности: сначала родители разучились читать, а потом дети перестали любить книгу.