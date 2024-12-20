Отцы и дети, или Как привлечь подрастающее поколение к чтению

Лет 30 назад школьники в среднем читали по три-четыре книги в месяц – статистика хоть и не официальная, но вполне себе общепринятая. Никто не будет спорить с тем, что в отсутствие гаджетов и Интернета книга была важным источником знаний, а чтение – распространенной формой досуга. Сегодня есть другая статистика, такая же очевидная: например, в мае этого года Министерство культуры и информации сообщило, что казахстанская молодежь читает 10–12 книг за учебный год. Возможно, и не так уж мало с учетом современного ритма жизни, но ведь это средний показатель, а значит, есть дети, которые не читают вообще.

Еще один тезис из серии очевидного для взрослых (но далеко не всегда для детей): чтение улучшает память, мыслительные способности, умение понимать информацию, расширяет кругозор, словарный запас и развивает эмоциональный интеллект. Вот и неудивительно, что возобновление традиций чтения стало одной из государственных задач, о которых говорит даже руководство страны, вследствие чего и появился проект «Читающая нация».

Как привлечь современных детей к чтению и помочь книге выиграть в борьбе за детское внимание у смарт­фонов и компьютеров? На этот вопрос «Казахстанской правды» попытались ответить библиотекарь, учитель русского языка и литературы и многодетная мама. Несмот­ря на разные позиции, все они едины в том, что дети не начнут читать до тех пор, пока этого не будут делать их родители.

Поддержите детское любопытство

Главная детская библиотека Павлодара была открыта 65 лет назад, сегодня она называется Центром детского чтения им. Сулеймена Баязитова. Как рассказала заведующая сектором регистрации центра Гульнара Алибекова, ежедневно сюда приходят за книгами около 30 детей, а всего зарегистрировано примерно 7 000 читателей. Гульнара Кабуловна отмечает: ошибочно думать, что современным детям в библиотеке скучно:

– Свыше 65 тысяч книг – такой фонд нашей библиотеки, поэтому у нас могут найти книги по интересам все наши читатели, а мы обслуживаем детей от трех до 15 лет. Конечно, никому в книговыдаче не отказываем, но большая часть посетителей именно такого возраста. В этом месяце мы получили около 200 новых книг. Кстати, в этом году помимо госзаказа мы имели возможность закупить книги по нашем выбору, основываясь на предпочтениях детей. Яркие, красочные издания, множество сказок, комиксы на казахском языке – все это очень привлекает детей. Не сдает позиций который год Гарри Поттер.

Много мы работаем со школами – проводим различные мероприятия, и это важная часть жизни современной библиотеки. И вот что я хочу заметить: сразу же после мероприя­тия дети записываются в библио­теку. Для мальчишек и девчонок 7-8 лет первый визит в библиотеку – открытие. Даже тот, кто вообще не читает, кто равнодушен к чтению, не имеет дома никаких книг, кроме учебников, проявляет интерес: подходит к полкам, рассматривает яркие издания, картинки. Детское любопытство срабатывает! Вот пришли к нам впервые 20 новых ребят, восемь-девять из них сразу же заведут карточку, спросят, сколько можно взять домой, когда нужно вернуть, и обязательно возьмут книгу. Для них это своего рода игра. И тут очень важно, чтобы дома родители поддержали интерес. Вместе прочитали, обсудили. Если ребенок просто рассказал, что был с классом в библиотеке, но ничего не выбрал, можно же в выходные вместе с ним вернуться к нам.

А у подростков 14-15 лет читать и вовсе стало модно. Но они хотят увидеть в библиотеке новинки – спрашивают то, что вышло буквально в 2024 году. У нас, возможно, такого и не найти, но разве родители не могут поддержать интерес ребенка? Приобрести книгу не так сложно, заказать в Интернете. А потом и обсудить вместе. Мы, например, всегда обсуждаем с читателем, когда он возвращает книгу, что ему запомнилось в произведении, что понравилось. Дети же любят рассуждать, любят отстаивать свою точку зрения – на этом можно выстроить и любовь к чтению.

Одним – комиксы, другим – театр

Мария Валова преподает русский язык и литературу в павлодарской гимназии № 3 для одаренных детей. В этом учебном заведении она работает с 2003 года, стараясь увлечь школьников литературой и театром. В копилке педагога много наград: в октябре она получила нагрудный знак «Лучший педагог», в прошлом году стала финалис­том конкурса «Учитель-новатор», в 2021-м – финалистом национальной премии «Учитель Казахстана», в 2022-м получила орден «Құрмет». Кроме того, Мария Валерьевна – одна из авторов учебно-методического комп­лекса «Русский язык» для 6-х, 8-х и 11-х классов. Говоря о привитии любви к чтению у детей, опытный учитель подчеркивает: заставлять читать нужно бы не детей, а взрослых:

– Буквально недели две назад мы обсуждали эту тему на семинаре библиотекарей. И все участники встречи признают, что дети не будут читать, пока не увидят, что читают их родители. Так что начинать нужно все-таки со взрослых.

В гимназии мы проводим читательские конференции, которые объединяют детей, родителей и учителей – выбираем одну книгу, которую читают все, а потом обсуждаем. И отмечу, что дети, готовясь к мероприятию, дейст­вительно читают, а родители – не все.

Чтобы привить ребенку любовь к чтению, недостаточно полагаться на школу: мы здесь непосредственно читаем мало – два урока, то есть полтора часа в неделю. Это скорее просто учебный процесс. К тому же произведения школьной про-

г­раммы нередко сложные, особенно для современных детей, у которых другой словарный запас: допустим, произведения авторов XIX века для них порой написаны как будто на иностранном языке.

Нам в целом нужно принять, что у нынешних детей совершенно иное восприятие бумажного текста, не такое, как было у нас, – они привыкли читать с экрана. У нас есть методики, как читать бумажные книги, но отсутствуют методики обучения электронному чтению. И здесь на выручку приходят современные книги в формате гипертекста, то есть имеющие внутренние ссылки с одной части на другую, пояс­нения. Или книги-комиксы по произведениям классиков – без искажения или сокращения оригинального текс­та, но с другой подачей иллюстраций, так называемые графические путеводители.

Я приобрела несколько таких книг – «Горе от ума», «Евгений Онегин», «Капитанская дочка». Они лежат у меня на столе, и дети сразу проявили к ним интерес, просят посмотреть, взять на дом почитать. И благодаря этому школьники заинтересовываются самими произведениями, лучше понимая их во время чтения.

И второе, что помогает мне привлечь учеников к чтению, – это наш гимназический театральный кружок. В нем стабильно занимаются 20–25 человек. От театра они приходят к книге: пока выбирают роль, пока готовятся к ней, учат текст, читают не только сценарий, но и само произведение, другие работы автора. Одна из наших традиций – это классические литературные балы. В них уже участвуют гораз­до больше старшеклассников, и, готовясь к событию, они ищут информацию в литературе – как подобрать наряд, как себя вести, как танцевать. Так зарождается любовь к классике.

Но чтобы заинтересовать детей, я предлагаю им для внеклассного чтения современную литературу. Очень располагает к обсуждению с подростками повесть Дины Рубиной «Двойная фамилия». С интересом дети читают приключенческие фэнтези Стивена Кинга, например, один из его последних романов «Институт». Хорошо приняли «День, когда рухнул мир» Роллана Сейсенбаева – интересный рассказ про Семипалатинский полигон от имени мальчика.

И когда дети читают, у них возникает потребность выразить свои мысли, переживания. Но традиция обсуждать прочитанное не должна ограничиваться уроками литературы в школе – здесь не хватит времени на всех, она должна быть в каждой семье. Тогда наши дети будут любить книгу.

Семейная традиция

Алматинка Асем Бакытова – многодетная мама. С мужем Рустамом они воспитывают четверых детей, для которых уже собрали приличную библио­теку – около 400 книг (именно детских). Такой большой выбор – одна из ключевых составляющих для привития детям любви к чтению. Одна из ключевых, но не самая главная. Куда важнее – личный пример, говорит Асем:

– Два моих старших сына – Амир и Айдар – раннечитающие. У них всегда был интерес к книжкам, и я считаю, это благодаря мне и супругу, потому что у детей перед глазами всегда был наш пример. Мы сами читаем дома.

Конечно, формат чтения поменялся, потому что ритм жизни такой, свободного времени дейст­вительно мало. Я, например, перешла на аудиокниги, пытаясь сохранить навык еже­дневного чтения и встроить его в свой плотный график. Но при этом стараюсь слушать книги в машине или когда дети не видят. Они же не будут думать о том, что мама делает что-то полезное для себя, они просто воспримут это как мое взаимодействие с телефоном.

Наша детская библиотека начала формироваться больше 10 лет назад благодаря старшим сыновьям, и мы продолжаем ее пополнять. Я всегда выкраи­ваю средства, чтобы купить детям книги. У нас есть книги, которые мы и сами читали в детстве – «Рикки-Тикки-Тави», «Приключения Электроника», «Алиса в стране чудес», «Робинзон Крузо». Они, кстати, также интересны современным детям. Плюс я старалась искать новинки – сегодня немало казахстанских и российских издательств, выпускающих отличные работы новых авторов, рекомендации найти в Интернете очень легко. Еще у нас принято закреплять книгой какой-то интерес ребенка, например энциклопедиями про насекомых, динозавров, морских чудовищ.

Дети растут, их интересы меняются. Старшим уже хочется фантастики, детективов, так у нас появилась Агата Кристи. Еще им интересны книги, которые повторяют сюжеты из игр и мультфильмов, и они хотят, к примеру, читать комиксы, а я стараюсь их поддерживать. В какой-то период было просто важно, чтобы появился навык чтения, и комиксы здесь помогали. Старшего Амира я также записала в библио­теку – время от времени он берет там нужные ему книги. И вообще хочу подчеркнуть, что современная библиотека все-таки ориентируется на пот­ребности детей: есть новинки, комиксы, современные авторы, здесь работают коворкинги, уютное пространство.

Наши младшие дети Сара и Алмас тоже любят книги, хотя четырехлетняя Сара еще и читать не умеет. Мне вообще кажется, что все дошколята любят книги во многом именно потому, что чтение – это время, проведенное с родителями. Ведь книги малышам читают мамы и папы. Сара и Алмас видят и то, что старшие братья проводят время за книгой – они тоже стали примером.

Немаловажно, что мы всегда обсуждаем прочитанное. Я не сторонник того, что ребенок должен рано научиться читать, как мама четырех детей могу сказать, что все здесь индивидуально. Но я сторонник того, чтобы родители начинали читать книги своим детям с довольно раннего возраста. У нас есть такая традиция – и я, и Рустам периодически читаем детям перед сном. И эта традиция нам, взрослым, нужна ничуть не меньше, чем нашим сыновьям и дочке. Она нужна всей семье.