Ответственность за будущее

Александр Бри

Как подчеркнул первый замес­титель Председателя партии «Nur Otan» Маулен Ашимбаев, одной из особенностей прошедших президентских выборов и организации предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева стало создание молодежного крыла Team Qazaqstan.

– Мы впервые создали такую организацию и не ошиблись. Очень эффективно и по-современному молодые люди отработали, оказав нам очень большую помощь в предвыборной кампании. Мы вмес­те объехали все регионы, активно Team Qazaqstan работали в соцсетях, – заявил Маулен Ашимбаев.

Отмечая опыт работы молодежного крыла, первый зампред «Nur Otan» поделился планами по дальнейшему развитию площадки Team Qazaqstan.

– По инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы ­Нурсултана Назарбаева нынешний год объявлен Годом молодежи. В последнее время в данном направлении государством было сделано много. Но в то же время молодежную политику нужно выводить на новый уровень. Мы бы хотели сохранить Team Qazaqstan в дальнейшем, не политизируя эту структуру, удержать потенциал людей, которые в нее входят, чтобы вместе способствовать реализации предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева в части переформатирования работы с молодежью и всей молодежной политики, – сказал Маулен Ашимбаев.

Участники встречи были единогласны во мнении, что молодежь ощущает ответственность за будущее страны. Особую поддержку среди этой наиболее активной категории граждан получила инициатива Главы государства по созданию Национального совета общественного доверия.

– Представители гражданского сектора возлагают большие надежды на Национальный совет общественного доверия. В него войдут представители госорганов, и это в геометрической прогрессии ускорит принятие решений. Крутые идеи рождаются не на митингах, а в работе экспертных советов, на мозговых штурмах. И они всегда находят поддержку, – отметила председатель попечительского совета корпоративного фонда «Болашақ» Динара Чайжунусова.

Как отметил продюсер и телеведущий Асхат Садырбай, Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание молодежи. Подтверждение тому – проект Team Qazaqstan и формирование Национального совета, куда войдут в том числе и представители молодежных организаций.

Популярное

Все
Как станцевать любовь
Подарили новые возможности
В Нацгвардии – литературный челлендж
Основа цифровой трансформации
Основа технологического лидерства
Приезжайте работать в Янайкино!
Магнолии цветут
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
Весенняя непогода накроет Казахстан
Здесь важны прикосновения и звуки
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Проблему участившихся трагедий на дороге поднял в Сенате депутат Кожаев
ИИ ускоряет доступ к госуслугам
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Караван возможностей
Первый трофей от ФИФА
МВД напомнило водителям о проверке документов
В Индии умерла слониха после «розовой фотосессии»
Во главе угла – безопасность ребенка
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Шекспир: символика смыслов
В Жетысу возрождают популяцию сокола-балобана
Намечено построить форелевую ферму
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

