Как подчеркнул первый замес­титель Председателя партии «Nur Otan» Маулен Ашимбаев, одной из особенностей прошедших президентских выборов и организации предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева стало создание молодежного крыла Team Qazaqstan.

– Мы впервые создали такую организацию и не ошиблись. Очень эффективно и по-современному молодые люди отработали, оказав нам очень большую помощь в предвыборной кампании. Мы вмес­те объехали все регионы, активно Team Qazaqstan работали в соцсетях, – заявил Маулен Ашимбаев.

Отмечая опыт работы молодежного крыла, первый зампред «Nur Otan» поделился планами по дальнейшему развитию площадки Team Qazaqstan.

– По инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы ­Нурсултана Назарбаева нынешний год объявлен Годом молодежи. В последнее время в данном направлении государством было сделано много. Но в то же время молодежную политику нужно выводить на новый уровень. Мы бы хотели сохранить Team Qazaqstan в дальнейшем, не политизируя эту структуру, удержать потенциал людей, которые в нее входят, чтобы вместе способствовать реализации предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева в части переформатирования работы с молодежью и всей молодежной политики, – сказал Маулен Ашимбаев.

Участники встречи были единогласны во мнении, что молодежь ощущает ответственность за будущее страны. Особую поддержку среди этой наиболее активной категории граждан получила инициатива Главы государства по созданию Национального совета общественного доверия.

– Представители гражданского сектора возлагают большие надежды на Национальный совет общественного доверия. В него войдут представители госорганов, и это в геометрической прогрессии ускорит принятие решений. Крутые идеи рождаются не на митингах, а в работе экспертных советов, на мозговых штурмах. И они всегда находят поддержку, – отметила председатель попечительского совета корпоративного фонда «Болашақ» Динара Чайжунусова.

Как отметил продюсер и телеведущий Асхат Садырбай, Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание молодежи. Подтверждение тому – проект Team Qazaqstan и формирование Национального совета, куда войдут в том числе и представители молодежных организаций.