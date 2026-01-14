Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев инициировал проект закона, направленный на снижение вредных выбросов от автотранспорта и улучшение экологической ситуации в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в Закон «О дорожном движении в Кыргызской Республике» и Кодекс КР о правонарушениях) вынесен на общественное обсуждение.

Основная цель законопроекта — сокращение выбросов загрязняющих веществ за счет введения правовых механизмов, стимулирующих владельцев транспортных средств соблюдать экологические требования, в частности обеспечивать наличие и исправность каталитических нейтрализаторов.

В обосновании отмечается, что загрязнение воздуха является одним из ключевых факторов риска для здоровья населения. По данным Всемирного банка и ВОЗ, экономический ущерб от болезней и смертности, вызванных загрязнением воздуха, достигает триллионов долларов в год. Для Кыргызстана такие издержки становятся серьезной нагрузкой на систему здравоохранения и государственный бюджет.

Особое внимание уделено роли автотранспорта. В крупных городах, таких как Бишкек и Ош, рост числа автомобилей напрямую влияет на ухудшение качества воздуха. Напоминается, что в январе 2021 года Бишкек возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира по версии AirVisual.

Катализаторы и расход топлива

В документе подчеркивается, что удаление каталитических нейтрализаторов и перепрошивка двигателей, широко рекламируемые в автосервисах, не только увеличивают выбросы вредных веществ, но и приводят к росту расхода топлива на 5–15%. Это, в свою очередь, косвенно увеличивает объем и стоимость импортируемого топлива.

Исправная система нейтрализации выхлопных газов (катализатор и датчики кислорода) обеспечивает более полное сгорание топлива и снижает выбросы угарного газа, оксидов азота и несгоревших углеводородов.

Ключевые изменения

Впервые на законодательном уровне вводится определение каталитического нейтрализатора как обязательного элемента выхлопной системы для автомобилей, где он предусмотрен конструкцией.

Экологические требования официально включаются в сферу безопасности дорожного движения — транспорт должен быть безопасен не только для участников движения, но и для окружающей среды и здоровья населения.

Обязанность владельцев авто:

эксплуатировать транспортные средства только с исправными катализаторами, сажевыми фильтрами или иными системами снижения токсичности выхлопных газов;

не допускать удаление или имитацию работы таких систем.

Техосмотр усиливается:

вводится обязательная проверка экологических параметров;

предусмотрены визуальный осмотр катализатора и инструментальный контроль выхлопа;

положительное заключение техосмотра будет подтверждать соответствие экологическим требованиям.

Эксплуатация автомобиля запрещается, если он не соответствует экологическим нормам по наличию и исправности систем очистки выхлопных газов.

За управление автомобилем без исправного катализатора предполагаются штрафы.

В случае принятия законопроекта норма о запрете эксплуатации экологически несоответствующих автомобилей начнет действовать с 1 июля 2027 года.