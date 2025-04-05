Россиянин забросил 894-ю шайбу в НХЛ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Спорт-Экспресс»

Коллаж: Матч!

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго». Вторая шайба 39-летнего россиянина стала для него 894-й за карьеру в 1486-й игре в североамериканской лиге.

Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

39-летний россиянин проводит 20-й сезон в НХЛ. Первую шайбу в лиге Овечкин забросил 5 октября 2005 года.

Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах за 20 сезонов в НХЛ, которые он провел в «Эдмонтоне», «Лос-Анджелесе», «Сент-Луисе» и «Рейнджерс». Канадец единолично возглавлял список лучших снайперов с 23 марта 1994 года, когда он забил 802-й гол и обошел Горди Хоу. Последнюю, 894-ю шайбу в карьере Гретцки забросил 29 марта 1999 года в 1479-й игре — за 8 матчей до конца сезона-1998/99, после которого он завершил карьеру.

Овечкин — рекордсмен НХЛ по сыгранным матчам, голам и очкам среди российских игроков. В марте он стал 11-м хоккеистом в истории лиги, который набрал 1600 очков.

В 2018-м «Вашингтон», выступающий в НХЛ с 1974 года, впервые выиграл Кубок Стэнли, а Овечкин стал первым в истории российским капитаном команды, которому удалось завоевать главный трофей лиги, также он был признан самым ценным игроком плей-офф.

За карьеру в НХЛ россиянин получил множество личных наград:

«Морис Ришар Трофи» — лучшему снайперу регулярного чемпионата (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020);

«Арт Росс Трофи» — лучшему бомбардиру регулярного чемпионата (2008);

«Колдер Трофи» — лучшему новичку сезона (2006);

«Харт Трофи» — лучшему хоккеисту сезона (2008, 2009, 2013);

«Тед Линдсей Эворд» (до 2010 года — «Лестер Пирсон Эворд») — самому выдающемуся хоккеисту сезона (2008, 2009, 2010);

«Конн Смайт Трофи» — самому ценному хоккеисту плей-офф (2018).