Озвучен средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности и потере кормильца

Около 538,4 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 479 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца почти на 59,4 млрд тенге.

На 1 декабря 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет около 535,4 тысячи человек, по случаю потери кормильца – порядка 187,4 тысячи человек.

Размеры госсоцпособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Размеры ГСП по потере кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по итогам 11 месяцев социальную выплату по утрате трудоспособности получили 98,8 тысячи человек, а соцвыплату по потере кормильца – почти 63,4 тысячи семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

На 1 декабря средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 46 681 тенге, по потере кормильца – 51 663 тенге.