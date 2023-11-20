Озвучен средний размер соцвыплат в Казахстане

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Порядка 484,3 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК

Фото: Kazpravda.kz

С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета направлено порядка 431 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца почти на 53,3 млрд тенге.

На 1 ноября 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет около 537 тысяч человек, по случаю потери кормильца – порядка 176,1 тысячи человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Размеры госсоцпособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного соцстрахования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по итогам 10 месяцев 2023 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 97,5 тысячи человек, а социальную выплату по потере кормильца – почти 62,4 тысячи семей.  

Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. 

На 1 ноября средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 35 671 тенге, по потере кормильца – 36 800 тенге.

#деньги #пособия #общество #Минтруда #соцвыплаты

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