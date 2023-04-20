Озвучен средний размер соцвыплат в Казахстане

Около 136,3 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и социальных выплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета направлено порядка 121,4 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца почти на 14,9 млрд тенге.

По состоянию на 1 апреля 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 533,4 тысячи человек, по случаю потери кормильца – около 194,6 тысячи человек.

Размеры госсоцпособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Вместе с тем размеры госсоцпособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

К примеру, с 1 января размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы 77 889 тенге, 2 группы – 62 068 тенге, 3 группы – 42 190 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по итогам трех месяцев этого года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 88,1 тысячи человек, а социальную выплату по потере кормильца – 57,8 тысячи семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению Правительства РК также были повышены на 8,5%.

На сегодняшний день средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 33 279 тенге, по потере кормильца – 34 367 тенге.