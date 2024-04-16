Падение автобуса в Майкаине: Суд признал 100%-ную вину компании

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Иск компании, не согласной с установлением своей вины, рассматривал специализированный межрайонный административный суд г.Астаны, передает Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Павлодарской области

Напомним, 4 января 2024 года на территории Майкаинского подземного рудника АО «Майкаинзолото» в очистное пространство провалился автобус с работниками ТОО «РЦШ ПВАСС», в результате которого двое погибли, двое считаются без вести пропавшими.

Приказом председателя комитета Минтруда была создана комиссия, которая установила 100% вину работодателя. АО «Майкаинзолото» отрицало свою вину в произошедшем несчастном случае, оно подало иск в суд.

При рассмотрении дела суд установил, что причинами группового несчастного случая вследствие обрушения горной массы в отработанное пространство явились неудовлетворительная организация производства работ истцом; нарушение Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы (Правила). Кроме того, у истца отсутствовали проекты на отработку выемочных единиц при отработке рудного тела.

 Данные и другие обстоятельства подтверждены исследованными в суде материалами расследования, в том числе заключениями экспертных организаций и подкомиссий.

«Несчастный случай произошел в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО «РЦШ ПВАСС». Исходя из причин несчастного случая, вызванного действиями (бездействием) ответственных лиц АО «Майкаинзолото», признана 100% вина истца. В этой связи, судом в удовлетворении иска к Комитету труда и Комитету промышленной безопасности МЧС отказано. Иск к Комитету промышленной безопасности МЧС заявлен как к ненадлежащему лицу», - говорится  в сообщении.

Решение не вступило в законную силу.
 

#суд #гибель #иск #Майкаин #вина работодателя

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