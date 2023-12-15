Видео с палаткой в здании ж/д вокзала Павлодара прокомментировали в акимате

Как пояснили в акимате Павлодара, реконструкцию и ремонт здания железнодорожного вокзала города начали в августе 2023 года из-за многочисленных жалоб и обращений пассажиров. На протяжении нескольких лет нарекания у них вызывал холод внутри вокзала осенью и зимой.

"Реконструкция включает модернизацию системы теплоснабжения вокзала и полную замену оконных конструкций (витражей), которые пришли в негодность и не обеспечивали необходимый температурный режим. Эти работы планируется завершить в течение 10 дней.

Из-за сильных морозов и несоблюдения температурного режима было принято решение временно установить палатку для обогрева посетителей, а также работников подрядной организации, проводящей ремонт", – пояснили в акимате.