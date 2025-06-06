Постоянная экспозиция на самом деле… временная. И это не игра слов. Дело в том, что в историческом здании музея по улице Тохтарова начали реконструкцию. Учреждение на период ремонта заняло часть строения на соседней улице. Оно тоже старинное, и по словам сотрудников, здесь нельзя вбить в стены ни одного гвоздика, чтобы повесить картины. Тем не менее специалисты смогли оформить небольшую экспозицию под названием «Палитра времени».

Жемчужина собрания – акварель Абылхана Кастеева «Озеро Иссык». Искусствоведы не надышатся на нее: во-первых, она принадлежит кисти первого казахского художника, что само по себе делает произведение особо ценным. А во-вторых, на рисунке представлен пейзаж, которого больше нет.

– Кастеев отразил одно из красивейших мест возле Алматы, – рассказывает специалист экспозиционно-выставочной работы Лариса Мартынова. – Позже, как известно, Иссык пережил разрушительный сель, который навсегда изменил его ландшафт.

Пейзаж выполнен на простой бумаге акварелью и при этом содержит многоплановую композицию, воздушную перспективу. Зритель видит эпическую панораму: вершины гор, зелень леса, по акватории плывет катерок. В целом, как заметила искусствовед, в пейзажах Абылхана Кастеева обязательно так или иначе обозначено присутствие человека: юрта, всадник, лодка… Мастер считал, что, если в сюжете нет человека, он скучный.

– Представьте: начало двадцатого века, казахский аул, который живет по мусульманским законам, – говорит Лариса Ивановна. – Изображения людей и живых существ под запретом. Нет ни красок, ни холстов, ни карандашей и бумаги. И несмотря на обстоятельства, парень начинает рисовать. Это удивительно!

Гордостью собрания также является «Натюрморт с цветами и яблоками» Айши Галимбаевой. Художник вошла в историю как первая казахская женщина-живописец и первая из мастеров, создавших серию работ, посвященных казахскому нацио­нальному костюму. Ее стиль отличается авангардизмом. На холстах яркие насыщенные тона, чуть угловатые композиции, контурная обводка. Представленный в усть-каменогорской коллекции натюрморт – это, по сути, гимн красоте и щедрости родных для художника Жетысу и Алматы. Букет с розами, камелиями, маками, яблоки «апорт» – все наполнено цветом, воздухом, радостью.

– Мы показываем также философскую работу Бексеита Тюлькие­ва «Гость», – продолжает сотрудник музея. – На холсте изображен мужчина, явно сельский житель, с камчой в руке. Он сидит на земле, скрестив ноги, чуть сгорбившись, словно опирается на воздух.

На дальнем плане – две фигурки в купальниках на берегу моря, возможно дочки. Мужчина не смотрит в их сторону – не позволяют религия, воспитание. Ему бы после долгой дороги дастархан с горкой шелпеков и чаем, а перед ним стол с фруктами и вином. Рядом поставлен складной стул, но на сиденье лежит бадминтонная ракетка. Человек явно чувствует себя потерянным, он погружен в тяжелые раздумья. Мужчина понимает, что его дети живут совсем иной жизнью, она очень далека от прежних устоев. На край стула уселась птичка, над песком кружит смерч – все это символы быстро меняющегося времени.

Замечательной работой, вошедшей в постоянную экспозицию, стал пейзаж с говорящим названием «Белуха» Ербола Хамирова. Алматинский художник буквально «болел» царственно красивой двуглавой горой, часто приезжал в Катон-Карагайский район на пленэр. В 2024 году во время очередной поездки Белуха, как по заказу, очистилась от облаков. Мастер изобразил ее во всем великолепии. Линия горизонта намеренно очень низкая, чтобы выделить величие царицы Алтая. Пики облиты белизной, темные тучи расступаются, альпийский лог с юртами и всадниками подсвечен солнечными лучами...

– Художника, к сожалению, уже нет, а вот его картина продолжает радовать зрителей, – заметила искусствовед.

Настоящим богатством и дос­тоянием музея специалисты считают работы восточноказах­станского живописца, графика и скульптора Алибека Шоканова. Всего одна деталь: в 2012 году мас­тер открыл в отдаленном селе Акжар Тарбагатайского района школу искусств. В ней учатся больше сотни ребятишек, детские рисунки и декоративные изделия регулярно завоевывают призовые места на респуб­ликанских и международных конкурсах. Творчество в сельской глубинке бьет ключом.

Для постоянной экспозиции в храме искусства выбрали картину Шоканова «Казахский танец», выполненную в стиле экс­прессионизма. Темный фон, легкая размытость, динамика. «Экспрессионизм» буквально переводится как «выражение». Художники прибегают к его прие­мам, когда хотят передать какие-то сильные эмоции. Мас­тер создал картину с танцующими девушками в национальных костюмах в 2004 году – в период, когда в обществе широко поднималась тема национального самосознания, велись дискуссии по вопросам исторического прошлого Казахстана. Возможно, картина стала личным манифес­том автора.

Рядом в продолжение темы выставлена экспрессионистская работа талантливого мастера из Семея Талгата Татиева. На холсте танцующая девушка в саукеле. Самой невесты не видно, ее очертания угадываются в облаке, закручивающемся вихрем. По словам специалиста, у Талгата есть целая серия картин, посвященных невесте, – таким образом автор отразил свои отцовские чувства к покидающей родной дом любимой дочке.

– В этом году страна отмечает 180-летие Абая, и мы знакомим зрителей с необычной работой известного казахстанского живописца Кабдыл-Галыма Каржасова, – рассказала искусствовед. – На картине под названием «Загадочный человек» изображен Абай.

Общеизвестно, что существует всего две прижизненные фото­графии просветителя. Портрет, выполненный Каржасовым, не имеет с ними никакого сходства. Эта работа вообще далека от классического представления и изображает Абая так, как его видел сам павлодарский художник. В облике поэта можно увидеть массу символов. Например, четыре руки: одна у пера – стихи писал, другая на домбре, еще две – у головы и на сердце. Возможно, это отсылка к размышлениям Абая о споре разума с сердцем и важности прислушиваться именно к сердцу.

– Руки человека – это то, что превращает мысленное в действительное, – заключает Лариса Мартынова. – Галым Каржасов оставил нам портрет поэта как носителя духовности. Смысл этого послания понять несложно: добрые мысли рождают доб­рые поступки. Творите добро!