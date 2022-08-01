Фото: mgorod.kz
Происшествия
Пальцы отрезало ребёнку на детской площадке в Уральске

В редакцию "Мой город" обратилась жительница Уральска Карлыгаш Кудряшова. Женщина рассказала, что её сыну отрезало на качели две фаланги пальцев, сообщает Kazpravda.kz.

"В тот вечер Никита как обычно пошёл играть на детскую площадку со своими друзьями. Спустя некоторое время с телефона сына позвонил его друг и попросил меня прийти на площадку. Он сказал, что ему оторвало пальцы! Я даже не помню, как бежала туда, это какой-то ужас. Шок. Увидела Никиту, смотрю - на земле лежит часть пальца. Тогда меня всю трясло, - вспоминает Карлыгаш. - Дети не смогли дозвониться в скорую. Муж повёз сына в областную больницу, но там не приняли и отправили в детскую больницу. Тогда супруг настоял, чтобы сыну обработали рану и отвез его детскую, где ему ампутировали одну фалангу. В итоге сын лишился фаланг двух пальцев на правой руке. Вы посмотрите, в каком состоянии игровая площадка! Это мыслимо, чтобы она была настолько опасной?! Кто будет отвечать за всё это? Почему никто не смотрит за инвентарём? Если качели в неисправном состоянии, почему никто их не уберёт или не отремонтирует?

Женщина рассказывает, что сын до сих пор находится в шоковом состоянии. Он комплексует и стесняется полученных увечий.

"У него переходный возраст сейчас, и мальчишки на площадке сказали, что теперь его не возьмут в армию. Сын переживает, как будет жить без пальцев, а он мечтал стать военным. Тем более, он занимается боксом. Да тут уже дважды были подобные случаи, но травмы несерьёзные были у детей. Сколько это всё будет продолжаться? Вот посмотрите, футбольное поле. Недавно на мальчика упали ворота и он умер. А на следующий день и на нашу спортивную площадку приехали и приварили такие же ворота. У нас начинают что-то делать только после трагедии", - возмущенно говорит мама мальчика.

Сам Никита говорит, что не понял, как получил травму. Он хотел задержаться, когда раскачался на тренажёре и ему отрезало фаланги. Его мама намерена добиться справедливости и наказать тех, кто ответственен за площадку.

"Я написала заявление в полицию, но его даже не хотели принимать. Почему до сих пор не убрали этот тренажёр? Ждут, пока ещё один ребёнок покалечится", - заключила мама мальчика.

В управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области факт подтвердили и сообщили, что у ребёнка диагностирована травматическая ампутация IV-V ногтевых фаланг правой кисти. Подростка направили на амбулаторное лечение.

В пресс-службе областного департамента полиции рассказали, что данный факт зарегистрирован, ведётся досудебное расследование по статье 306  УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

У кого на балансе находится детская площадка, в акимате Уральска пообещали сообщить позже.

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