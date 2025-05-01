Память о подвиге вечно храним

День Победы
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Торжественное мероприятие «Ұлы жеңіс мәңгілік жадымыз­да» прошло в столице. Организаторами встречи стали Президентский центр УДП РК и Казахстанский филиал МГУ им. М. В. Ломоносова.

фото Президентского центра УДП РК

Цель мероприятия – сохранение исторической памяти о великом подвиге народов Советского Союза в Великой Отечественной войне.

– В Казахстане, как и на всем пространстве СНГ, практически нет ни одной семьи, кого не затронула бы та лихая година. Так, из 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев, призванных в армию, с полей сражений не вернулся каждый второй. Они героически сражались на всех фронтах. Казах­стан к тому же стал надежным тылом, сыграл важную роль в снабжении армии воору­жением, промышленными товарами и продовольствием. Девять из десяти пуль были отлиты из казах­станского свинца, – сказал директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат.

Он напомнил слова Президента ­Касым-Жомарта Токаева об историческом значении Дня Победы: «Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев – победителей фашизма». По инициативе Главы государства для увековечения памяти о подвиге казахстанских вои­нов трем степеням ордена «Айбын» присвоены имена наших героев – Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева. 604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского.

– Наш священный долг – всегда помнить уроки той страшной войны, не забывать, какую цену пришлось заплатить за мир, и передавать память о беспримерном подвиге тех, кто подарил нам мирное небо над головой, – подчеркнул Бакытжан Темирболат.

В ходе мероприятия прошла презентация третьего издания «Книги памяти о войне». Инициаторами проекта выступили студенты Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова. В качестве почетных гостей присутствовали родственники героев – участников Великой Отечественной войны, о которых рассказывается в «Книге памяти». В целом же на встречу пришли более ста человек: общественные деятели, представители государственных органов, дипломатических кругов, преподаватели и студенты.

– «Книга памяти о войне» – это проект Казахстанского филиала МГУ, соз­данный для сохранения исторической памяти об участниках Великой Отечест­венной войны – родных и близких наших студентов. Он стал выражением благодарности и уважения со стороны юного поколения, которое сохранит в сердцах подвиги своих дедов и прадедов, передаст живую память о героях той великой войны своим детям, – отметил директор Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Сидорович.

К собравшимся обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин, генерал-лейтенант, доктор исторических наук, профессор Абай Тасбулатов. Также было озвучено приветственное слово ректора МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора Садовничего.

В завершение встречи состоялось выступление участников музыкально-поэтического челленджа «Голос Победы» Президентского центра УДП РК, направленного на сохранение исторической памяти и популяризацию произведений, созданных во времена Великой Отечественной войны.

#память #история #9 мая #ВОВ #Президентский центр #МГУ

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