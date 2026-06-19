Памяти Сагитжана Бермаганбетова

Турниры
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В преддверии Дня работников средств массовой информации в культурно-спортивном комплексе «Евразия» состоялся областной турнир по футзалу. Соревнования посвятили памяти известного журналиста Сагитжана Бермаганбетова.

фото Нурболата Нуржаубая

В борьбу за награды вступили пять команд: Qyzylorda TV, «Каламгер», «Сыр Медиа», «Сыр бойы» и «Даму United». В их составах на паркет вышли корреспонденты республиканских, областных и городских СМИ, а также специалисты областного управления общественного развития.

На открытии турнира руководитель управления общественного развития Руслан Каюпов и директор телеканала Qyzylorda Нурбек Амиша поздравили коллег с наступающим профессио­нальным праздником и поделились воспоминания­ми о Сагитжане Бермаганбетове.

– Мемориал Бермаганбетова проводится в регионе уже в третий раз, – отметил Руслан Каюпов. – Уважение земляков Сагитжан заслужил благодаря таланту и преданности профессии. Для молодого поколения журналистов его острое слово, смелость в освещении злободневных проблем и принципиальная гражданская позиция остаются ярким примером служения обществу.

Сагитжан Бермаганбетов родился в 1982 году в ауле Каракум Аральского района. Еще студентом Кызылординского университета им. Коркыта-ата он начал работать на телеканале «Когам ТВ», позже был редактором и ведущим аналитической программы «Туйин» на областном ТВ, а в 2007 году возглавил пресс-службу акимата области. Жизнь талантливого журналиста трагически оборвалась в 2008 году при крушении вертолета во время облета русла Сырдарьи перед ледоходом. Сегодня имя Сагитжана Бермаганбетова носит одна из улиц Кызылорды.

По итогам захватывающих матчей главный приз выиграла команда «Каламгер», составленная из собкоров республиканских СМИ. Второе место заняли игроки «Сыр Медиа», третье – коллектив «Даму United». Победителям вручили кубки, дипломы и денежные призы. Лучшим вратарем турнира приз­нан Максут Ибрашев, защитником – Бауыржан Кожамуратов, нападающим – Ержан Батыршаев, а звание лучшего бомбардира досталось Болату Кожахметову. Приглашенные на турнир родители Сагитжана Бермаганбетова искренне поблагодарили организаторов за сохранение памяти о сыне.

#турнир #СМИ #журналисты #футзал

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