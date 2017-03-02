Памятка для путешественников: подробный маршрут до Сарайшыка

Фото с сайта mgorod.kz
Казахское географическое общество продолжает цикл материалов о достопримечательностях Казахстана, созданных природой. Общество при этом подробно описывает маршрут до одного из интересных мест, передает Kazpravda.kz
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На этот раз в центре внимания древнее городище Сарайшык, расположенное в Атырауской области.
"О древнем городище Сарайшык многие слышали из школьных учебников, познавательной литературы, рассказов друзей. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", – отмечают в КазГео.
Столица Золотой Орды была основана внуком Чингисхана, ханом Бату. Выгодное географическое расположение сделало город центром торговли. Китайский шелк, иранская керамика, индийские специи – это и многое другое провозили торговцы через Сарайшык в Европу. Жители занимались ремеслом, а путешественники отмечали высокий уровень материальной культуры. Гостей Сарайшыка поражала инфраструктура городища: водопроводы и канализация из керамических труб. Процветание не могло не вызывать зависти у полководцев и ханов. Город разрушался и восстанавливался не один раз.
Многое, что связано с древним Сарайшыком, обросло преданиями. В 1999 году при раскопках был обнаружен колодец, из которого извлекли кувшин и пиалу XIV века. Утварь оказалась непростой. Кувшин менял свой цвет по времени суток. Пиала же меняла цвет тогда, когда в нее наливали то, что вредно организму человека.
В Сарайшыке были похоронены золотоордынские и казахские ханы. Туристам предлагают увидеть своими глазами пантеоны, возведенные в их честь. Каждое из сооружений имеет 8 граней, а в высоту они достигают 17 метров.
Как добраться:
1. Выезжайте из города Атырау по автомагистрали А-28.
2. На кольце сверните на первый съезд на А-246.
3. Дальше направляемся к месту назначения по прямой дороге 50 км.
4. Сворачивайте направо. Через 5 км вы будете на месте.
Напомним, КазГео составило список 55 интересных
и красивых мест в Казахстане для посещения туристами. Общество начало цикл публикаций подробных маршрутов к этим местам. Так, путешественникам уже рассказали, как добраться до урочища Бериккара
в Жамбылской области, жемчужины ВКО – Рахмановского озера
, озера Маркаколь
, загадочного Поющего бархана
в Алматинской области.