Памятник пожарному Аскару Забикулину открыли в Акмолинской области

В честь героически погибшего столичного пожарного Аскара Забикулина установили памятник на аллее вблизи центральной площади в Кокшетау, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Выступая на церемонии открытия, вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков отметил, что стратегия государства направлена прежде всего на защиту граждан, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. В этой связи особо значим труд спасателей и пожарных, подчеркнул вице-министр.

"Подвиг Аскара Забикулина, его жизнь – образец патриотизма, долга, бесстрашия. Нынешнему поколению пожарных, которые вышли сегодня на площадку, есть на кого равняться. Имя Аскара Забикулина вписано в историю не только МЧС, но и всей нашей страны", – отметил Бауыржан Сыздыков.

Бюст Аскара Забикулина установлен на постаменте высотою в 3,7 метра. Территория вокруг памятника благоустроена и окружена деревьями.

Напомним, 16 ноября 2022 года в Астане вспыхнул пожар в квартире на 11-м этаже одного из домов. Рискуя собственной жизнью, пожарные спасли 5 человек и эвакуировали 10. В огне пострадали двое спасателей, включая Аскара Забикулина. Он снял боевую одежду и в камуфляже вошел в огонь через оконный проем, чтобы спасти трех человек.

Врачи несколько дней боролись за жизнь отважного пожарного, получившего 80% ожогов тела, однако 20 ноября он скончался.

Указом президента Аскар был награжден государственной наградой «Айбын» І степени посмертно.