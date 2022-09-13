Папа Римский Франциск прилетел в Нур-Султан

В аэропорту Нур-Султана приземлился самолет Папы Римского Франциска, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.

Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту столицы Казахстана, отметили в Акорде.

В ходе церемонии встречи главы государств представили друг другу членов делегаций двух стран, затем в Каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и Глава католической церкви провели краткую беседу.

По завершении встречи кортеж высокого гостя направился во дворец Акорда.

Как сообщалось ранее, с 13 по 15 сентября Казахстан с государственным визитом посетит Папа Римский Франциск.

Министерство иностранных дел РК представило программу государственного визита Папы Римского Франциска в Казахстан.

Программой первого дня визита предусмотрены его встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с представителями аккредитованного в стране иностранного дипломатического корпуса и гражданского общества.

Во второй день пребывания главы Римско-Католической церкви ожидается его участие в открытии и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и ряд встреч с некоторыми другими религиозными лидерами.

Кроме того, 14 сентября Папа Франциск проведёт святую мессу для десятков тысяч верующих католиков, в том числе паломников, которые прибудут в столицу Казахстана.

На мессу предусмотрено 3 тысячи мест, большая их часть - паломники из Центральной Азии и близлежащих стран, отметили в МИД РК.

В заключительный день визита он планирует присутствовать на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и принятии его итоговой декларации, а также встретиться со священнослужителями, монашествующими и семинаристами Римско-Католической церкви из Казахстана и соседних стран.

Напомним, что предыдущий визит в Казахстан главы РКЦ, а именно Папы Римского Иоанна Павла II состоялся с 22 по 25 сентября 2001 года. Папа Франциск является первым главой РКЦ, подтвердившим своё участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который традиционно проводится каждые три года в столице Казахстана.