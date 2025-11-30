Папа Римский в Турции встретился с православным патриархом

Папа Римский Лев XIV и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле высказались в поддержку межрелигиозного диалога. Предстоятели главных христианских конфессий также отвергли использование религии для оправдания насилия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Andreas Solaro/AFP/Getty Images

Папа Римский Лев XIV в субботу, 29 ноября, встретился в Стамбуле с Вселенским патриархом Варфоломеем. Предстоятели католической и православной конфессий высказались в поддержку межрелигиозного диалога и подписали совместную декларацию, выразив желание восстановить "полное общение" между их церквями. Они заявили, в частности, что будут продолжать работать над установлением общей даты празднования Пасхи для католиков и православных.

В совместной декларации религиозных лидеров также говорится:

"Цель христианского единства состоит и в том, чтобы внести жизнетворный вклад в установление мира между всеми народами. Мы единодушно возносим к Богу усердную молитву о даровании миру мира. Увы, во многих землях и ныне продолжаются война и насилие, губящие несчетные жизни. Мы обращаемся к тем, кто несет гражданскую и политическую ответственность: да сделают они все возможное, чтобы трагедия войны прекратилась незамедлительно. Мы просим всех людей доброй воли поддержать наш призыв".

Константинопольский патриарх и папа Римский особо подчеркнули, что "твердо" отвергают "всякое использование религии и имени Божиего для оправдания насилия".

"И хотя мы глубоко встревожены нынешним состоянием мира, мы не впадаем в отчаяние. Бог не оставит человечество", - выразили уверенность Лев XIV и Варфоломей.

28 ноября они вместе посетили Изник - город, в котором 1700 лет назад состоялся первый в истории христианства Вселенский собор (Первый Никейский собор). Там на месте археологических раскопок древней базилики Святого Неофита на берегу озера Изник прошел совместный экуменический молебен.

29 ноября, на третий день своего визита в Турцию, 70-летний папа Лев XIV также посетил мечеть Султана Ахмета, также известную как Голубая мечеть. Затем понтифик отслужил свою первую мессу в этой стране. Главу католической церкви встретили около 4000 верующих в спортцентре Volkswagen Arena.

30 ноября Лев XIV отправится в Ливан, где пробудет до 2 декабря. Понтифик встретится с руководством страны и посетит место разрушительного взрыва в порту Бейрута, в результате которого в 2020 году погибли 220 человек. Планируется, что в последний день своего визита в Ливан папа отслужит мессу под открытым небом, на которой соберутся более 120 000 верующих.

Лев XIV (в миру Роберт Фрэнсис Превост) был избран понтификом 8 мая 2025 года и стал первым американцем на престоле Святого Петра. Он считается сторонником межрелигиозного диалога, в том числе христианско-исламского.

