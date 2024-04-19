«Парадным дверям» Усть-Каменогорска устроили генеральную уборку

В ходе экологической акции «Таза Қазақстан» волонтеры провели субботник возле памятников и парков. Стартовали у памятника Кабанбай-батыру на въезде в областной центр по трассе Семей – Усть-Каменогорск. Волонтеры во главе с известным историком, писателем-краеведом Алдияром Аубакировым собрали на площадке возле монумента несколько мешков мусора и очистили ее от прошлогодней травы.

Фото с сайта бот21.рф

Памятник казахскому полководцу был установлен в 2014 году. Это одна из популярных туристических фотозон. Сюда любят приезжать для фотосессии всевозможные группы, делегации, свадебные кортежи. На площадке установлены скамейки для отдыха. Как отметил историк, для казахского народа полководец стал символом единства и сплоченности, поэтому на территории памятника необходимо поддерживать чистоту и порядок.

На перевале Чечек участники субботника, организованного молодежным ресурсным центром, привели в порядок пятачок вокруг родника. Место – суперпопулярное. С горной трассы открывается панорама Усть-Каменогорска. Многие специально останавливаются, чтобы набрать воду из источника. Ее берут с собой и те, кто отправляется в путь по Самарской трассе, и те, кто возвращаются в город. Некоторые, к сожалению, тут же бросают пластиковые бутылки и пакеты. По словам руководителя горотдела внутренней политики Алибека Турсимбетова, родник Чечек является своего рода воротами в город. По тому, в каком он состоянии, складывается и первое впечатление об областном центре. Участники субботника очистили территорию от брошенных бутылок, стекла, бумаги. Вернули уголку привлекательность.

– Многие вспомнили, что в казахской культуре родник – особе место, – отметил руководитель отдела. – Его необходимо держать в чистоте.

В ходе экологической акции прошла также уборка территории возле памятника легендарному директору Ульбинского металлургического завода Владимиру Потанину. Сотрудники предприятия убрали скопившийся за зиму мусор, восстановили плитку у постамента, тротуарные дорожки. Почти 300 человек приняли участие в уборке в большом парковом комплексе на левом берегу Иртыша. Любимый всеми горожанами парк не только очистили от прошлогодней травы, но и украсили посадками новых деревьев и кустарников.