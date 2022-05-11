Paramount запускает детский телеканал Nickelodeon HD на казахском языке

Глобальная медиагруппа Paramount объявила о запуске телеканала Nickelodeon HD на казахском. Большинство героев любимых детских шоу впервые заговорят на этом языке благодаря масштабному проекту по локализации контента. Nickelodeon HD на казахском расширит аудиторию популярных каналов компании, уже транслируемых в стране, сообщает Kazpravda.kz.

Телеканал представит в Казахстане локализованную версию всемирно известного бренда Nickelodeon, который уже более 40 лет производит и показывает популярные шоу, подобранные с учетом интересов дошкольников, детей старше 6 лет и детей старше 12 лет. C Nickelodeon HD они и их родители получат доступ к лучшим сериалам и программам для семейного просмотра, многие из которых будут показаны в стране впервые.

До конца 2022 года зрителей канала ожидают 354 премьерных эпизода. Среди них такие популярные анимационные шоу, как, например, «Губка Боб Квадратные Штаны», «Смурфики», «Варварка и тролль», «Элвин и бурундуки», «Звездный путь: Протозвезда» и «Трансформеры», а также новые телесериалы «Запредел» и «Загадки острова Рок».

Наряду с расширением присутствия бренда Nickelodeon в Казахстане и значительным увеличением аудитории его программ на казахском языке дополнительный стимул получит и направление лицензирования потребительских товаров. Национальные производители смогут использовать популярных во всем мире персонажей для выпуска и широкого продвижения брендированной продукции, рассчитанной на детскую и семейную категории потребителей.

«Казахстан - стратегически важный для нас рынок. Здесь представлены восемь телеканалов компании Paramount, которые охватывают зрителей самых разных возрастов. Запуск Nickelodeon HD на казахском не только усилит наше присутствие в Казахстане, но и впервые в истории наших брендов максимально приблизит любимых детских персонажей к аудитории, говорящей на этом языке. Благодаря поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан нам удалось в кратчайшие сроки перевести и профессионально озвучить сотни часов оригинального контента, объем которого будет увеличиваться. Это был сложный и амбициозный проект, в котором мы использовали обширный опыт, накопленный Paramount в других странах, в том числе в Балтии. Мы рады возможности заговорить с нашими зрителями на одном языке и уверены, что Nickelodeon HD будет популярен в Казахстане», - сказала старший вице-президент Paramount International Networks в странах СНГ и Балтии Елена Бальмонт.

Nickelodeon – один из самых известных мультимедийных развлекательных брендов. Его девиз: «Дети – на первом месте». Мировую популярность, признание и любовь зрителей за более чем 40 лет своей истории телеканал приобрел благодаря широкому выбору телепрограмм: от игровых сериалов, например, «Опасный отряд» и «Шпионаж», до анимационных хитов, среди которых «Ох уж эти детки», «Смурфики», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Мой шумный дом», а также развивающие программы для дошкольников «Большое шоу Акуленка», «Вспыш и чудо-машинки», «Щенячий патруль» и многие другие.

Кроме того, Nickelodeon ежегодно вручает престижную награду Kids Choice Awards, обладателями которой в разные годы становились мировые знаменитости, актеры, музыканты и блогеры, в том числе из Казахстана: в 2021 году ее удостоились участники BIP House.

В Казахстане представлены телеканалы Nickelodeon на английском и русском языках, Nickelodeon HD с программами на казахском языке, а также Nick Jr., представляющий уникальное сочетание обучающего и развлекательного контента для дошкольников на русском языке.

Paramount – глобальная медиагруппа, владеющая мировыми развлекательными брендами, включая Nickelodeon и MTV, а также студией Paramount Pictures, подарившей зрителям такие кинохиты, как «Крестный отец», «Титаник», «Форрест Гамп» и «Миссия невыполнима».

Портфолио компании включает в себя популярные телеканалы и стриминговые платформы с аудиторией в 180 странах мира. В СНГ, Украине, Грузии и странах Балтии Paramount представляет каналы Nickelodeon, Nick HD, Nick Jr., Nicktoons, MTV на русском языке, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, Paramount Comedy и Paramount Channel, а также стриминговые продукты.

Контент Paramount, доступный на основных цифровых платформах, – это сериалы, фильмы и шоу для всех возрастов. В их числе «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Южный Парк».

Paramount является одним из ведущих лицензиаров для различных категорий товаров.