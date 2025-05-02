Фото: Али Галым

Более 300 человек, среди которых воспитанники организации «Жас сарбаз», девочки-участницы движения «Әлияшы», преподаватели НВП и военных кафедр, а также100 старшеклассников со всех регионов страны собрались на базе учебного центра Спасск в Карагандинской области.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Спикер Мажилиса, Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, депутаты Парламента, руководство Министерства обороны и регионального командования «Астана», ветераны вооруженных сил, общественники и другие.

Как отметил в своем выступлении Ерлан Кошанов, инициативу о запуске военно-патриотического проекта «Qaisar» молодежное крыло «Жастар Рухы» озвучило в 2022 году в ходе XXII Внеочередного съезда партии AMANAT. Её поддержал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. За эти годы игры «Qaisar» состоялись и стали не просто военно-спортивным мероприятием – они превратились в настоящую школу мужества, патриотизма, ответственности и дисциплины. В общей сложности за эти годы в проекте приняли участие порядка 5 тысяч юношей и девушек.

«Как сказал Президент, мы обязаны передать будущим поколениям развитое и сильное государство. Для этого важно правильно воспитывать молодежь и особую роль в этом процессе играет армия. Сегодня Вооружённые силы Казахстана – это не только военная подготовка. В любых чрезвычайных ситуациях именно армия первой приходит на помощь. Это яркое проявление верности присяге и долгу. Я уверен, что в каждом из вас живёт такой же стойкий дух и настоящая преданность своей стране!», – сказал он, обращаясь к участникам.

Председатель партии также подчеркнул символичность проведения игр в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В годы той войны более 1,7 миллионов казахстанцев или каждый четвертый житель республики ушли на фронт, почти половина из которых не вернулась домой. Их подвиг и самоотверженность навсегда останутся в памяти благодарных потомков и в истории страны. В юбилейный год Победы в столице пройдет масштабный парад, демонстрирующий мощь казахстанской армии и преемственность поколений.

В целом, игры «Qaisar» стали важной частью формирования молодых патриотов. Это не только обучение навыкам обращения с оружием и развитие физической выносливости, но и воспитание командного духа и готовности защищать интересы своей страны. Все эти качества необходимы каждому человеку в любой сфере жизни. Они закаляют характер, учат достигать поставленных целей и прививают чувство долга.

Как подчеркнул Ерлан Кошанов, особое внимание в рамках государственной политики уделяется поддержке военнослужащих и вопросам повышения престижа военной службы. Сегодня армия Казахстана демонстрирует высокую боевую готовность и её потенциал с каждым годом неуклонно растёт. Со стороны государства постоянно усиливаются меры социальной защиты военнослужащих, включая возможность получения бесплатного высшего образования после прохождения срочной службы. Уже более 4500 молодых людей воспользовались этой возможностью.

Кроме того, по инициативе партии AMANAT разработан законопроект о военно-патриотическом воспитании. Документ направлен на создание целостной системы военно-патриотического воспитания граждан и активное вовлечение в эту работу всех государственных организаций. Также законопроект предусматривает повышение статуса преподавателей начальной военной подготовки. В будущем выпускники военно-патриотических кружков смогут воспользоваться льготами при поступлении в военные вузы и заключении контрактов на военную службу. Наряду с этим принимаются дополнительные меры поддержки для призывников – от сохранения рабочих мест до отмены обязательной отработки за обучение.

В законопроект также включена норма о порядке ношения формы для преподавателей начальной военной подготовки. С данной идеей в рамках кейс-платформы «МұғалімTalks» в свое время выступил учитель НВП из Петропавловска Дархан Коспанов. Депутаты от AMANAT поддержали эту инициативу.

Игры продолжатся в течение двух дней. Молодёжь со всей страны продемонстрирует свои знания, силу, выносливость и волю к победе в конкурсах по стрельбе, военизированной эстафете, разборке автомата, интеллектуальных состязаниях, тактических заданиях.Особое внимание в этом году уделено сочетанию традиций и современных технологий. В программу впервые вошли национальные виды спорта и цифровые дисциплины.

В рамках игр также прошла выставка, посвящённая 80-летию Великой Победы, организованная на территории учебного центра. Она стала важным напоминанием для молодёжи о подвиге фронтовиков и ещё одним символом преемственности поколений.