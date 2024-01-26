Партия AMANAT сделает доступнее услуги реабилитации для особенных детей

Парламент
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Спикер Мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов провел сегодня личный прием граждан на площадке Республиканской общественной приемной партии

Фото: Жаслан Жумабеков

Граждане обратились к председателю партии с самыми разными вопросами - от поддержки детей с особыми потребностями до строительства медпунктов и внесения поправок в законодательство.

Жительница Астаны, мать двоих детей Маркен Нурланова затронула вопросы совершенствования услуг для детей с особыми потребностями. По ее словам, услуги специальных детских садов разнятся от 250 до 800 тысяч тенге в месяц.

«Частная инклюзивная инфраструктура для детей непомерно дорогая. В сфере большой дефицит специалистов необходимой квалификации, у развивающих центров для особенных детей нет лицензий, на рынке есть дополнительные коррекционные услуги с недоказанной эффективностью. Кроме того, на диагностические процедуры очередь длится по три месяца, а со стороны Минздрава или Минпросвета контроля нет», – сказала она.

Ерлан Кошанов особо отметил, что всесторонняя поддержка детей с особыми потребностями – один из постоянных приоритетов в работе AMANAT. В частности, в рамках реализации предвыборной программы партии «Вместе с народом!» в прошлом году было открыто 8 центров раннего вмешательства для детей младшего возраста с нарушениями развития и рисками их возникновения. Также в школах был открыт 61 кабинет поддержки инклюзии. Председатель партии добавил, что замечания Маркен Нурлановой будут учтены в дальнейшей законотворческой и иной деятельности партии по созданию условий для особенных детей.

Почетный житель Экибастуза, журналист Жумагали Когабай предложил издать сборник воспоминаний о Каныше Сатпаеве, 125-летие со дня рождения которого празднуется в этом году по поручению президента. Сам Жумагали давно занимается этой темой, сумел собрать в личном архиве ранее не публиковавшиеся сведения о знаменитом ученом.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем интервью газете Egemen Qazaqstan подчеркнул, что чествование выдающихся исторических деятелей укрепляет общенациональную идентичность нашего народа. Поэтому партия поддержит издание сборника, раскрывающего новые страницы из жизни выдающегося ученого, общественного деятеля Каныша Сатпаева и проведет его презентацию на базе книжных центров партийного проекта «Кітап-AMANAT» по всей стране», – сказал Ерлан Кошанов.

Житель Актобе Руслан Казыбаев предложил внедрить ваучеры и индивидуальные очереди для детей с особыми образовательными потребностями в спортивных секциях. Аманжол Рахимжанов из села Шилекты Павлодарской области попросил построить медицинский пункт. А пенсионер Куляш Утирова из села Татти Жамбылской области предложила ужесточить требования для студентов при оформлении потребительских кредитов. Общественный деятель Гульнара Ахмолдина попросила поддержать проект «Доступный Казахстан» - виртуальную карту страны, которая отображает информацию о доступности для людей с инвалидностью таких социальных объектов, как аэропорты, вокзалы, больницы, спортивные комплексы и другие.

По всем рассмотренным обращениям Ерлан Кошанов дал конкретные поручения филиалам партии и взял на свой личный контроль их решение.

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