Партия «Байтақ» создаст общественный фонд

Как отметил председатель партии «зеленых», это решение является ответом на актуальные экологические вызовы и соответствует поручениям Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученным в нынешнем Послании.

Целями общественного фонда Green Kazakhstan станет финансирование природоохранных инициатив из средств, направленных на улучшение экологической ситуации в стране и аккумулированных из различных источников.

Также под эгидой фонда намечено открыть Центр экологичес­ких компетенций для обмена опытом, знаниями и лучшими мировыми практиками в экологической сфере. Кроме того, Green Kazakhstan займется формированием общественного мнения по вопросам экологии и продвижением экологической культуры среди населения.

При фонде будет развиваться национальная ESG-платформа, подразумевающая внедрение стандартов, способствующих повышению инвестиционной привлекательности Казахстана. Продолжится работа по содействию декарбонизации отечественной экономики через участие структуры в мероприятиях по реализации Стратегии достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года.

Лидер партии «Байтақ» озвучил журналистам еще одну, новую для нашей республики идею – об учреждении в Казахстане Карбоновой биржи. По словам Азаматхана Амиртаева, в настоящее время в респуб­лике крупнейшие предприятия-загрязнители получают в уполномоченном отраслевом госоргане углеродную квоту, которая представляет собой норму допустимой эмиссии газов в окружающую среду.

Полномочиями выделения квот на эмиссию обладает Минэкологии РК. Однако настало время перевести этот процесс на биржевую площадку, придать ему рыночность. Это даст хорошую мотивацию загрязнителям по поиску путей снижения выбросов, освоению передовых технологий.

К слову, карбоновые биржи уже считаются мировой прак­тикой и действуют во многих развитых государствах.

Партия «зеленых» обозначила также свою позицию по строительству АЭС в Казахстане. Политобъединение решило поддержать данную инициативу. Основными доводами для подобного решения, по словам Азаматхана Амиртаева, стала перспектива уйти от загрязняю­щих технологий и улучшить энергетическую безопасность страны.