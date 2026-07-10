Партия «Әділет» обновила свой Устав под новую Конституцию

Партии

В повестку III внеочередного Съезда партии «Әділет» вошли вопросы утверждения Предвыборной программы, партийного списка кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан, внесения изменений и дополнений в Устав партии, утверждения размера членских партийных взносов, а также принятия итогового Постановления Съезда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Фото: партия «Әділет»

Первыми делегаты рассмотрели вопросы, касающиеся организационного развития партии: изменения и дополнения в Устав, а также размер членских партийных взносов. Представляя новую редакцию Устава, члены Политического совета партии Бекжан Алимкулов и Гульзира Атабаева отметили, что документ подготовлен с учетом положений новой Конституции Республики Казахстан и изменений в действующем законодательстве.

По их мнению, принятие новой Конституции положило начало глубокой модернизации всей системы государственного управления. После 1 июля одним из приоритетов партийной работы стала практическая реализация новых конституционных принципов. Всего изменения внесли в 40 положений Устава. Они сгруппированы в три взаимосвязанных блока. Первый – направлен на приведение Устава в соответствие с обновленной Конституцией Республики Казахстан и действующим законодательством. Второй – предусматривает совершенствование системы внутрипартийного управления, где необходимо четкое разграничение полномочий между руководящими органами партии и внедрение современных и эффективных организационных механизмов. Третий блок посвящен редакционной и системной доработке документа, благодаря чему Устав станет более последовательным, логичным и удобным для практического применения.

«Современный Устав - это документ, который определяет порядок принятия решений, распределение ответственности, эффективность управления и единые стандарты деятельности партии на всей территории страны. Предлагаемые изменения позволят сделать партию более прогрессивной, мобильной и способной эффективно отвечать на вызовы времени, сохраняя при этом свои базовые ценности и основные принципы», - отметила Гульзира Атабаева.

Отдельное внимание в обновленной редакции Устава уделено совершенствованию системы внутрипартийного управления.

«Предлагаемые изменения формируют современную модель партийного управления, в которой сочетаются стратегическая роль высших органов партии, оперативность принятия решений, цифровые инструменты управления и единые стандарты работы на всей территории страны», - отметил Бекжан Алимкулов.

Также делегаты утвердили размер членских партийных взносов. Для работающих граждан ежемесячный взнос составит 0,1 МРП, для студентов - 0,01 МРП. При этом пенсионеры, казахстанцы с инвалидностью, родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также законные представители детей с инвалидностью полностью освобождены от уплаты членских взносов.

После рассмотрения организационных вопросов делегаты приступили к обсуждению Предвыборной программы партии, утверждению партийного списка кандидатов в депутаты Курултая  и принятию итогового Постановления III внеочередного Съезда партии «Әділет».

Следить за работой III внеочередного Съезда можно в прямом эфире посредством LIVE-трансляции на официальном YouTube-канале партии «Әділет»: https://www.youtube.com/@AdiletPartiyasy

#партия #Устав #«Əділет»

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