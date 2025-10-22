Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за помощь в достижении договоренности по снятию ограничений на транзит грузов через территорию Азербайджана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на haqqin.az

Благодарность Касым-Жомарту Токаеву Никол Пашинян выразил в ходе выступления на V Форуме «Шелковый путь» в Тбилиси.

«Вчера Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан снимает ограничения на транзит грузов через свою территорию в направлении Армении. Это чрезвычайно важное заявление, и я хочу выразить признательность президенту Азербайджана за этот шаг. Хочу также выразить слова благодарности президенту Казахстана и премьер-министру Грузии за их роль в достижении этой договорённости», – сказал премьер Армении.

По его мнению, снятие транзитных ограничений открывает новые возможности для экономической деятельности и логистики, что имеет огромное значение для обеих стран, а также для всего региона.

Ранее в ходе официального визита в Казахстан Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву презентовали проект «Развитие Среднего коридора».