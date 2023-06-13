Пассажир угнал авто таксиста в Талдыкоргане

Житель Талдыкоргана стал жертвой угонщика, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции области Жетысу.

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По информации департамента, к полицейским Талдыкоргана обратился местный житель, заявивший об угоне принадлежащей ему машины «Mitsubishi Galant».

Выяснилось, что автовладелец занимается частным извозом и иномарку угнал его же собственный пассажир, когда он ожидал второго попутчика у одного из многоэтажных домов.

«По видеокамерам, установленным на уличных перекрестках, патрульным удалось установить местонахождение автомашины и задержать угонщика, которым оказался 18-летний талдыкорганец. По факту угона начато досудебное расследование. Автомашина возвращена законному владельцу», – сообщили в ДП.