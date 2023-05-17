Пасти негде, но есть что делить

Эта тема у нас постоянно на слуху. В очередной раз громко напомнили о проблеме жители двух районов – пригородного Павлодарского и сельской зоны Аксу. Люди даже записали видео­обращения к руководству страны и области в надежде, что общественный резонанс сдвинет дело с мертвой точки.

Пастбищные угодья в Прииртышье занимают 66% от всей территории региона – это 8,3 млн га, из которых закреплено за сельхозтоваропроизводителями и гражданами 4,9 млн. По данным управления земельных отношений, для нужд населения имеется 1,6 млн га общественных пастбищ, плюс в запасе пригодны к использованию 480 тыс. га пастбищ.

Но практически все эти полмиллио­на гектаров земель запаса – отгонные участки. Пастбища же населенных пунк­тов используются для маточного поголовья – коров нужно доить, поэтому нагрузка на общественные пастбища считается именно по этому поголовью. Для выпаса остального скота населения местные исполнительные органы и предоставляют земельные участки отгонных точек. Но нередки случаи, когда жители неохотно на них соглашаются. Есть на то и объективные причины – зачастую никто и не знает, где эти отгонные участки. Бывает, что к ним просто нет прохода – разделяют их земли, переданные в аренду.

Например, этой весной распахали земли вблизи села Үміт-апа Павлодарского райо­на, хотя прежде именно там всегда пасли свой скот местные жители. Люди были уверены, что эти участки относятся как раз к территории населенного пункта, но после того, как подняли шум, получили неожиданные ответы на свои вопросы. Выяснилось, что границы никто не менял с 2004 года, но еще 20 лет назад спорные теперь участки передали в аренду.

Как пояснил руководитель отдела земельных отношений Павлодарского района Хамза Оразбеков, хозяева участка приступают к его освоению, поскольку в ближайшие год-два должны завершить восстановление канала Иртыш – Успенка. Этот проект планировали и начинали еще в советское время, но перспектива создания орошаемого массива появилась только сейчас, ведь в канал, наконец, вложены миллиарды из бюджета.

Между тем сельчан больше волнует не развитие орошаемого земледелия, а дефицит пастбищ, где находятся 860 гектаров отгонных земель, формально закрепленных за Үміт-апа, никто толком не знает. Поэтому не обнадежила людей и новость о том, что арендатор теперь уже пашни готов предоставить коридор для прохода скота на дальние участки.

В том, что компромисс найдут, сельчан заверил аким Павлодарского района Николай Дычко – власти взяли паузу, чтобы найти подходящие участки на замену, возможно даже в других сельских округах, причем обещают сделать это уже в мае.

А вот в сельской зоне Аксу со сроками все куда сложнее – конкретики пока нет. Между тем жителям нескольких сел Алгабасского сельского округа хотелось бы знать, где же им пасти скот. Например, в селе Ребровка живут 176 человек, правда, скот держат не все семьи, а только 25 из 41. Поголовье назвать гигантским нельзя – 85 коров, 250 лошадей, 500 овец, но где его пасти – неизвестно. По казахстанскому законодательству, нагрузку на пастбища для сельчан рассчитывают, исходя из маточного поголовья – коров ведь нужно доить, их на отгонные участки не отправишь. Но с землями здесь негусто.

Впрочем, как и в Үміт-апа, здесь тоже проблема возникла не сегодня. Три участка вблизи Ребровки передали в аренду по конкурсу еще в 2018 году ТОО «Кронос Павлодар» для строительства молочно-товарной фермы и ведения сельхозпроизводства для обеспечения кормами. Объем инвестиций оценивают в 14,7 млрд тенге. Причем инвестор обещает не только создать здесь 160 постоянных рабочих мест, но и вложиться в благоустройство села, построить квартиры для сотрудников, детский сад. Работы ТОО «Кронос Павлодар» уже ведет – и ферму строит, и инфраструктуру для орошения участка, где будут выращивать корма.

Так вот к законности выделения под строительство МТФ двух из трех участков, относящихся к землям Ребровки, возникли вопросы как у жителей села, так и у сотрудников департамента по управлению земельными ресурсами. В это ведомство с заявлением обратился еще один предприниматель, развивающий рыбное хозяйство в Ребровке. Проверяющие решили, что земли передали незаконно, и выдали предписание отделу земельных отношений Аксу: «признать договоры с ТОО «Кронос Павлодар» незаконными».

Местные власти предписание это все-таки обжаловали в суде, в том числе и потому, что не согласны с формальными деталями. Кроме отмены договоров нужно было отменять еще и другие документы, которые в предписании не были указаны. Но несмотря на то, что к качеству оформления предписания были вопросы, суд решил, что его нужно исполнять. Решение это в законную силу еще не вступило, и пока сложно понять, будет ли отдел земельных отношений его оспаривать.

– Честно скажу, мы резких движений – мол, все, расторгаем договор и прекратим реализацию инвестиционного проекта – делать не будем. Ведь есть и другая сторона – инвестор будет вправе обжаловать наши действия, если мы решим расторгнуть договоры. Ведь инвестор понес определенные затраты, начато строительство фермы, – говорит аким города Аксу Нурлан Дюсембинов.

Откровенно говоря, нынешним чиновникам не позавидуешь, непосредственно они спорные участки не передавали в землепользование, поэтому и не могут ответить на вопрос о том, кто допустил ущемление прав сельчан. При этом сейчас в акимате Аксу заверяют, что в 2018 году действовали другие нормы законодательства, а изменения появились только в 2022 году. Теперь-то точно пастбища из земель населенных пунктов в частную собственность и землепользование передавать нельзя, а пять лет назад это допускалось.

– Мы сейчас проводим большую инвентаризацию земель. Те пастбища, которые предоставлены, сопоставляем с поголовьем скота. После поймем, где и что можно предложить жителям Ребровки, кроме 800 гектаров на отгонных участках, – дополнил Нурлан Дюсембинов. – Кроме того, предварительно есть договоренность, что ТОО «Кронос Павлодар» готово отказаться от 400 гектаров и засеять его житняком для пастбищ. Также инвестор готов предоставить коридор для прохождения скота на отгонные участки.

Пока же жители Ребровки, что называется, на птичьих правах пасут своих коров на участке, прилегающем к землям села, но находящемся в аренде у другого хозяйства. Им остается только ждать, пока вступят в силу решения суда, пока начнутся другие судебные разборки (а вероятность этого высока, ведь мало верится, что инвестор будет готов расставаться с вложениями – он-то законов не нарушал). Ну и пока завершится та самая инвентаризация, сроков которой назвать не решается никто.

– Принудительный возврат неиспользуемых земель – процедура непростая, – поясняет руководитель управления земельных отношений Павлодарской области Мурат Хамитов. – Раньше на это тратили более двух лет, сейчас сроки сократили, но тоже уходит не менее года. После вручения уведомления о том, что пастбище не используется, землепользователю дается время, чтобы он все-таки приступил к использованию. Ведь цель не изъятие, а вовлечение в оборот. И только при уклонении от использования подается иск в суд, причем судебные процессы опять же могут затянуться и до полугода.

В апреле в Павлодарской области проводили очередной космический мониторинг, чтобы сравнить нынешние данные с прошлогодними. И тут еще стоит учитывать, что само заключение мониторинга не является в суде бесспорным доказательством, поэтому всегда до суда проводятся проверки для подтверждения фактов, выявленных в ходе космического мониторинга. Естественно, оперативности это делу не добавляет.

Чтобы проблема не обострялась, а решалась быстрее, нужно менять законодательство, считают павлодарские эксперты. Например, управление земельных отношений направило в минсельхоз и партию «Amanat» свои предложения, эти вопросы рассматривает и рабочая группа по вопросам земли в Мажилисе. Например, одно из предложений – предусмотреть изъятие земельного участка в том случае, если два года на пастбище не пасут скот или же поголовье составляет менее 50% от расчетной нагрузки. Сейчас для ориентира берут показатель в 20%, то есть если землепользователь имеет 100 тыс. га пастбищ и использует из них всего 20 тыс. га, то считается, что он их использует рационально, хотя рядом может находиться землепользователь с превышением нагрузки на пастбище или село, где людям негде пасти свой скот. Кроме того, обсуждается введение запрета на перевод пастбищ в пашни. Также необходимо закрепить понятие «общественные пастбища» и прописать процесс резервирования земель под них.

Отметим, что после того, как жители сельской зоны Аксу записали видеообращение, где обвинили местные власти в лоббировании интересов инвесторов и из-за чего сельчане лишились пастбищ, работу отдела земельных отношений проверит Генеральная прокуратура.